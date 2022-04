Iglesias va demanar a Yolanda Díaz que s'envoltés d'un "nucli de confiança" per liderar l'esquerra

L'exvicepresident i exlíder de Podemos Pablo Iglesias reafirma que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , és la millor persona per liderar Unidas Podemos i detalla que, en converses després de marxar de la política, li va aconsellar que més important que aprovar la reforma laboral o no en els termes anhelats, era envoltar-se d'un "nucli de confiança". I és proclama que la “lleialtat és un element crucial per fer política des de l'esquerra”.





D'altra banda, relata respecte a l'anomenada peça 'Dina' que el president del Govern, Pedro Sánchez, li va dir en una reunió 'Van a por tu' abans que es produís el gir de la instrucció en què es va qüestionar la seva condició de perjudicat. Així ho trasllada al llibre 'Verdades a la cara. Records dels anys salvatges', publicat per Navona i editat pel periodista Aitor Riveiro, on narra la seva experiència i trajectòria en la política activa.





En un dels passatges, Iglesias relata que diverses vegades va poder deixar la primera línia política i que a l'estiu del 2016 hi va haver una "finestra d'oportunitat" per marxar a l'estiu del 2016 , després de la primera repetició electoral.





"Jo hauria apostat per Íñigo (Errejón) si ell hagués tingut una relació política diferent amb mi. Si jo hagués sentit la lleialtat de qui diu: 'No estic d'acord amb tu en un munt de coses, però mentre tu siguis el secretari general, vaig a defensar-te amb ungles i dents'. Però va fer el contrari i allò va desembocar a l'horror de Vistalegre 2 ia la posterior escissió”, exposa respecte al conflicte intern que va marcar el partit. I és que davant aquest "desafiament" dels "companys que hi havia al davant" va comprendre que "la baralla s'havia de donar".





És més, assegura que en aquell moment, "sense fer una revisió avantatgista" del passat, hauria apostat per Errejón perquè en aquell moment era la "millor opció" , com ha fet en el cas de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, que té un lideratge diferent del seu.





De la vicepresidenta diu que, per a molts, s'assembla més a les formes a l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena, amb un "discurs crític respecte als partits". "I, tot i això, no dubtem a apostar per ella", desgrana per afegir que el problema de Carmena "no eren tant les seves idees" sinó la seva "falta de lleialtat" a Podemos.





"AMARGURA PERMANENT DE LES TRAICIONS"





Posteriorment, el 26 de gener del 2019, l'exvicepresident confessa que juntament amb l'actual ministra d'Igualtat, Irene Montero, tenien presa la decisió de dimitir de tots els seus càrrecs i deixar la política quan, pocs dies abans, Errejón i Carmena van anunciar “per sorpresa" la seva escissió i crear un nou partit a les eleccions madrilenyes, just quan estava en ple permís de paternitat.





“ La situació era molt difícil (...) Mereixíem una vida una mica més suportable, sense tanta pressió i sense l'amargor permanent de les traïcions i les lluites internes. La decisió estava presa ”, apunta per precisar que va rebre llavors una trucada del portaveu parlamentari, Pablo Echenique, per oferir-se com a candidat quan estaven sense candidats, gest que va emocionar a tots dos i els va fer recapacitar.





L'exvicepresident assegura que a l'estiu del 2020 ja tenia clar que hi havia d'haver un relleu a Unidas Podemos i el convenciment que Díaz era la millor opció. La decisió es va activar quan va decidir ser candidat al 4M, ja que també es va oferir Montero i se li va proposar al titular de Consum, Alberto Garzón.





En les converses en què va acabar de prendre la decisió de ser candidat a Madrid desgrana que no va participar Díaz, ja que "perquè sortís bé, sabia que no s'ho podia dir". "De fet, si li ho hagués comunicat no m'hauria deixat fer-ho", reflexiona.





"Era conscient (Díaz) que li tocava, però no volia. Per sort tot va passar com vaig pensar que passaria. Va trigar un temps a fer-se a la idea però avui és evident que Yolanda està radiant com a vicepresidenta i líder de l'espai". ..), comenta per lloar també que la ministra Ione Belarra està consolidat al capdavant de Podem.





PEDRO SÁNCHEZ: "ANIRAN A PER TU"





D'altra banda, l'exvicepresident també explicita que el cap de l'Executiu i el seu excap de gabinet Iván Redondo li van demanar una reunió per parlar d'un "tema judicial", quan encara no s'havia produït el gir de la investigació a la peça del cas Villarejo relativa a la targeta de mòbil de l'exassessora Dina Bousselham.





En aquesta trobada, Iglesias assegura que el cap de l'Executiu va ser "clar" i li va deixar anar 'Et defensarem, però que sàpigues que van a per tu',' sense que sabés com va aconseguir aquesta informació. "Que et truqui el president del Govern per reunir-te amb ell i que et digui això, té la seva transcendència", confessa per afegir la conversa "li va tocar".





Un altre dia i durant un dinar Iglesias assevera que Sánchez li va dir que havia de conèixer "alguns jutges importants" atès que, des del tracte en persona, la imatge que en tenien podria canviar.





"Li vaig dir que estaria encantat. Encara que mai no es va produir aquesta trobada amb cap dels jutges que havia de conèixer, estava clar que el president havia assumit que anirien a buscar-me i que, potser, si ens presentaven, veurien que jo no era tan terrible "Crec que el president em deia la veritat i que actuava de bona fe. Això sí, si s'analitza des de l'òptica de la separació de poders que hi ha en aquest país, és gran", subratlla.





Una conversa el va deixar "tocat" atès que després el magistrat Manuel García Castellón va treure la condició de perjudicat i va començar a dirigir indagacions contra ell per convertir-lo en un cas "contra Pablo Iglesias".