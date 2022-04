Previsió de 'gairebé el 100%' d'ocupació turística a Catalunya per Setmana Santa

Marta Domènech, directora general de Turisme de la Generalitat | @ep





La directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, ha previst "fregar el 100%" d'ocupació turística mitjana a Catalunya durant divendres, dissabte i diumenge de Setmana Santa.







En una entrevista a TV3 , Domènech ha celebrat que es tracta d'unes xifres “molt altes”, que seran del 85% en el cas de Barcelona ciutat.





Arran del creixement del turisme nacional a la pandèmia, "gran part del 85% de l'ocupació serà de mercat català i d'altres comunitats autònomes", encara que comencen a repuntar el mercat irlandès, l'americà i el del centre d' Europa .





Domènech ha apuntat que les seves previsions no incloïen el mercat rus, perquè a Catalunya no està homologada la vacuna Sputnik , i que l'asiàtic encara té restriccions per viatjar, per la pandèmia: "Ja veurem què passa durant els propers mesos", ha dit.





Ha celebrat que, malgrat les dificultats per la crisi de proveïment de matèries primeres i el conflicte geopolític que viu Europa , en les seves paraules, les xifres turístiques s'han acostat a les del 2019, i "hi ha molt bones perspectives de creixement".





Per a Domènech , el turisme internacional està tornant a Catalunya perquè "està lluny de la zona de conflicte, i això dóna seguretat als turistes".





Ha afirmat també que els aeroports de Catalunya han recuperat la seva activitat i que companyies com Vueling estan registrant uns 600 vols diaris, davant dels 700 en les mateixes dates del 2019.