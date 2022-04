Dos accidents dificulten el trànsit a l'operació sortida des de Tarragona

Dos accidents dificulten el trànsit a Tarragona i la circulació va en augment a la sortida de Madrid a causa de la gran quantitat de desplaçaments a la primera fase de la Setmana Santa del 2022.





Segons ha informat la Direcció General de Trànsit (DGT) al seu butlletí radiofònic de les 10.00 hores d'aquest dissabte, dos accidents dificulten la circulació a l'AP-7 a Tarragona, un al seu pas per Cambrils sentit Barcelona i un altre a L'Ampolla direcció Castelló.





A més, la circulació va en augment a la sortida de Madrid per l'A-1 a l'entorn de Circuit de Jarama, a l'A-3 a Rivas-Vaciamadrid, a l'A-42 a Torrejón de la Calçada ia l'A- 6 a Las Rozas.





Imatges aèries del trànsit a l'AP-7 @EP





D'altra banda, es demana molta precaució a Toledo, on la circulació és lenta a l'A-5 a l'alçada del municipi d'Otero direcció Extremadura, ia Àlaba per trànsit lent a l'A-1 a Iruña de Oca direcció Miranda de Ebro per obres.





La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu que es produeixin 3,7 milions de desplaçaments de llarg recorregut durant la primera fase de la Setmana Santa del 2022, que arrenca aquest divendres 8 d'abril i conclou dilluns dia 10.





En total, Tráfico estima que es produeixin 14,6 milions de desplaçaments de llarg recorregut durant aquesta Setmana Santa, un 2,1% menys dels que es van produir la de l'any 2019 --exercici de referència per ser l'últim sense limitacions a la mobilitat per la pandèmia de la Covid-19--.