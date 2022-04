Illa torna a apostar pel diàleg per "evitar conflictes"

Salvador Illa, líder del PSC al Parlament | @ep





El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa , ha demanat "evitar conflictes" a Catalunya mitjançant el diàleg, en referència a les mobilitzacions anunciades aquest divendres per sindicats educatius i previstes per al tercer trimestre.





En declaracions als periodistes en una visita al Vendrell aquest dissabte, Illa ha remarcat: "Aquest diàleg que es reclama al Govern d'Espanya , que jo també defenso, fos bo que el practicéssim a Catalunya . I, per tant, demano un esforç d'entesa".





Ha tornat a oferir a la seva formació al Govern per realitzar "un pla de resposta" per pal·liar els efectes econòmics de la invasió russa d' Ucraïna .





D'altra banda, ha recordat l' exministra de Defensa, la socialista Carme Chacón, al 5è aniversari de la seva mort: "L'homenatgem de la millor manera que sabem, que és treballant", ha dit.





ATAC A KRAMATORSK

També ha lamentat l'atac a l'estació de tren de la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk , i ha defensat que la guerra conforma "un atac als valors europeus" del qual cal defensar-se, en paraules.





"I aquesta defensa té un preu que hem de pagar entre tots. És moment d'estar junts, d'estar units", ha insistit Illa, que ha posat en valor la solidaritat de les persones que acullen les persones que fugen de la guerra.





Així, ha advocat per "anar més ràpid i eliminar els obstacles administratius per poder dependre menys de l'energia fòssil russa", i reenfocar l'ús dels fons europeus per a la recuperació, posant-los al servei de la transformació econòmica, segons les paraules.