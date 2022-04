Vinculen l'ús de viagra a tres malalties que afecten la visió

Investigadors a Columbia Britànica (Canadà) asseguren haver trobat un vincle "fort" entre l'ús de medicaments que tracten la disfunció erèctil i un seguit d'afeccions oculars greus.





Viagra - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=506388







Un estudi realitzat per la facultat de medicina de la Universitat de Columbia Britànica suggereix que el risc de desenvolupar tres malalties greus va augmentar fins a un 85 per cent per als usuaris habituals de drogues com Viagra i Cialis .





Aquestes malalties són el despreniment de retina serós, que és l'acumulació de líquid darrere de la retina sense esquinços ni trencaments. Els qui el pateixen experimenten l'aparició sobtada de taques o "flotadors" al seu camp de visió i poden veure llampades de llum.





La neuropatia òptica isquèmica (ION, per les sigles en anglès) és una altra de les possibles malalties que poden desenvolupar els consumidors de medicaments en contra de la disfucció erèctil. En aquest cas, l'usuari acaba perdent la visió.





La tercera malaltia és l' oclusió vascular retiniana (OVR), una afecció que produeix una pèrdua sobtada o visió borrosa, així com taques fosques a causa d'un coàgul de sang a les venes o artèries de la retina.





Els autors de l'estudi creuen que la relació entre la ceguesa i la viagra podria ser deguda a l'impacte dels medicaments al flux sanguini. Aquest tipus de medicaments reverteixen la disfunció erèctil en millorar els efectes de l'òxid nítric, una substància química natural que produeix el seu cos i que relaxa els músculs del penis. Això augmenta el flux sanguini i li permet obtenir una erecció en resposta a l'estimulació sexual ".





Però també se sap, segons afirmen els autors, que medicaments com Viagra, Levitra, Staxyn i Cialis poden dificultar el flux de sang a altres parts del cos. "Aleshores, encara que el nostre estudi no prova la causa i l'efecte, hi ha un mecanisme pel qual aquests medicaments possiblement podrien conduir a aquests problemes", assegura el professor Mahyar Etminan.