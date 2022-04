Les gelades han destruit "fins a un 80% o un 100%" de la collita prevista en algunes zones d'Alcarràs

L’Ajuntament d’Alcarràs ha enviat un seguit de cartes en les quals es demana que es reconegui oficialment la greu afectació generada al territori per les gelades d’aquest mes d’abril, que haurien malmès fins a un 80 o un 100% de la collita prevista en determinades zones i generat pèrdues que arribarien fins als 500 milions d’euros segons els representants de la pagesia.





Arbre fruiter danyat a Alcarràs @ep





Les cartes han estat enviades a la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del Govern de la Generalitat de Catalunya, al delegat territorial del Govern a Lleida, Bernat Solé i a la subdelegació del govern de l’Estat a Lleida aquest mateix divendres. Aquest reconeixement que és demana es imprescindible perquè la pagesia alcarrassina pugui rebre els ajuts, el suport i les bonificacions que li pertoquen per llei i existeixen per a mirar d’atenuar l’impacte de les darreres gelades als comptes de resultats de les explotacions agrícoles situades al territori afectat.





Les gelades patides al terme durant les matinades d’aquests 2, 3 i 4 d’abril, destaca l’alcalde, Jordi Janés, han afectat “diverses zones productores del nostre municipi” i malmès gran part de la producció prevista “a plantacions de fruita, principalment, però també a cultius herbacis i camps d’ametllers, entre altres”. De cara a la collita, es preveu una caiguda de la producció que pot arribar en alguns casos “fins al 100%” i que arriba, a més a més, dins del marc d’un context generalitzat de crisi marcat pels preus baixos i els increments constants dels costos de producció que es deriven de les taxes elevades d’inflació i de la situació de guerra a Ucraïna.





Necessitat d’ajuts i canvis





Tot plegat fa, destaca l’alcalde Janés, “que sigui imprescindible veure el nostre municipi reconegut com a zona afectada, perquè la nostra pagesia necessita que se li reconegui el dret a rebre els ajuts econòmics i socials que s’estableixen per aquests casos”. En sintonia amb la resta de municipis afectats, des d’Alcarràs es demanen mesures com ara exempcions fiscals pels professionals que cotitzen mitjançant el sistema de mòduls i a l’impost de societats i mesures per a millorar la liquiditat de les cooperatives i les centrals fructícoles del territori. Cal, de tota manera, i així ho recorda Janés, “que se’ns reconegui com a afectats per inclemències meteorològiques i això és el que demanen a les administracions de rang superior ara, precisament”.





D’igual manera, l’alcalde Janés recorda que cal també “un replantejament” del sistema d’assegurances agràries: “existeixen clàusules qüestionables que imposa Agroseguro a la pagesia i poden arribar a fer que molts productors no comuniquin aquest sinistre, perquè, a hores d’ara, quan una explotació pateix gelades tres campanyes seguides, s’impedeix al pagès que asseguri el 100% de la collita l’any següent i, a més a més, s’ aplica una franquícia del 30%. Com que fa tres anys que patim de gelades, molts professionals optaran per no comunicar el sinistre, donat que la indemnització que puguin arribar a rebre serà menor al greuge que tot plegat els suposarà a conseqüència de les penalitzacions que hauran de suportar l’any vinent i encariran el cost de les seves assegurances. Tot això ha de canviar i la nostra pagesia ens tindrà al seu costat. Treballar la terra, ara per ara, no és gens fàcil. És, de fet, un acte de compromís amb un llegat de generacions i amb el futur de totes i tots nosaltres”, explica l’alcalde.