Quin aspecte tindrà la Terra després de 200 milions d'anys?

Planeta Terra @pexels





Fa gairebé 500 anys, el cartògraf flamenc Geradus Mercator va produir un dels mapes més importants del món. Certament no va ser el primer intent d'un atles mundial, i tampoc no va ser particularment precís: Austràlia és absent i les Amèriques estan dibuixades de forma aproximada.





Des de llavors, els cartògrafs han produït versions cada cop més precises d'aquesta disposició continental, corregint els errors de Mercator , així com els biaixos entre hemisferis i latituds creats per la seva projecció. Però el mapa de Mercator, juntament amb altres elaborats pels seus contemporanis del segle XVI, va revelar una imatge veritablement global de les masses terrestres de la Terra, una perspectiva que ha persistit a la ment de les persones des de llavors.





El que no sabia Mercator és que els continents no sempre s'han disposat d'aquesta manera. Va viure al voltant de 400 anys abans que es confirmés la teoria de la tectònica de plaques. En mirar les posicions dels set continents a un mapa, és fàcil suposar que estan fixos. Durant segles, els éssers humans han lliurat guerres i han fet la pau per part d'aquests territoris, sota el supòsit que la seva terra, i la dels seus veïns, sempre hi ha estat i sempre ho estarà.





No obstant això, des de la perspectiva de la Terra, els continents són fulles a la deriva sobre un estany . I les preocupacions humanes són una gota de pluja a la superfície de la fulla. Els set continents alguna vegada van estar reunits en una sola massa, un supercontinent anomenat Pangea. I abans d'això, hi ha evidència d'altres que es remunten a més de tres mil milions d'anys: Pannotia, Rodinia, Columbia/Nuna, Kenorland i Ur.





Els geòlegs saben que els supercontinents es dispersen i ensamblen en cicles: ara estem a la meitat d'un. Aleshores, quin tipus de supercontinent hi podria haver en el futur de la Terra? Com es reorganitzaran les masses de terra tal com les coneixem a molt llarg termini? Resulta que hi ha almenys quatre trajectòries diferents que podrien estar al davant. I mostren que els éssers vius de la Terra algun dia residiran en un planeta molt diferent, que s'assembla més a un món alienígena.





Per al geòleg Joao Duarte de la Universitat de Lisboa, el camí per explorar els futurs supercontinents de la Terra va començar amb un esdeveniment inusual en el passat: un terratrèmol que va sacsejar Portugal un dissabte al matí al novembre de 1755. Va ser un dels terratrèmols més poderosos dels darrers 250 anys. , matant 60.000 persones i enviant un tsunami a través de l'Oceà Atlàntic. El que ho va fer particularment estrany va ser la seva ubicació. "No hi hauria d'haver grans terratrèmols a l'Atlàntic", diu Duarte. "Va ser estrany".





Els terratrèmols d'aquesta escala generalment ocorren a prop de les principals zones de subducció, on les plaques oceàniques se submergeixen sota els continents i es fonen i consumeixen en el mantell calent. Impliquen col·lisió i destrucció. El terratrèmol de 1755, però, va ocórrer al llarg d'un límit "passiu", on la placa oceànica subjacent a l'Atlàntic es transforma suaument als continents d'Europa i Àfrica.





El 2016, Duarte i els seus col·legues van proposar una teoria del que podria estar passant: els punts de sutura entre aquestes plaques podrien estar desfent-se i s'acosta una ruptura important. “Podria ser una mena de mecanisme infecciós”, explica. O com el vidre que s'estella entre dos petits forats al parabrisa d'un automòbil. Si és així, una zona de subducció podria estar a punt d'estendre's des de la Mediterrània al llarg de l'Àfrica occidental i potser més enllà d'Irlanda i el Regne Unit, portant volcans, formació de muntanyes i terratrèmols a aquestes regions.





Novapangea- Captura de pantalla de Youtube





Duarte es va adonar que, si això passa, podria provocar el tancament de l?

'Atlàntic. I si el Pacífic continués tancant-se també, cosa que ja està passant al llarg de l'Anell de Foc que l'envolta, eventualment es formaria un nou supercontinent. El va anomenar Aurica, anomenat així perquè les antigues masses de terra d'Austràlia i les Amèriques s'asseurien al seu centre.