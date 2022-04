Una dona assassina el seu marit després de publicar un llibre sobre com fer-ho

El matí del 2 de juny de 2018, Dan Brophy estava omplint galledes d'aigua en una aigüera, preparant-se per al seu dia com a instructor a l'Institut Culinari d'Oregon. Després algú va entrar a la cuina i li va disparar per l'esquena. Brophy va caure a terra i va rebre un nou tret al pit a burro. Va ser trobat pels estudiants poc temps després.





Oficina del Xèrif del Comtat de Multnomah





La seva mort va commocionar i va entristir el món culinari d'Oregon, on Brophy, un xef que tenia una especial experiència en xampinyons, era molt conegut. I ningú no semblava més angoixat per això que la seva dona, Nancy Crampton Brophy , una novel·lista romàntica autopublicada que venia Medicare i pòlisses d'assegurança de vida.





" Per a aquells de vosaltres que estan a prop meu i senten que això mereixia una trucada telefònica, tenen raó, però estic lluitant per entendre tot en aquest moment ", va escriure a Facebook l'endemà de la seva mort. Els que coneixien Brophy es preguntaven com algú podia albergar tant odi contra ell.





A més de les seves habilitats a la cuina, Brophy era conegut per la seva generositat amb la comunitat local de persones sense llar. També tenia altres peculiaritats encantadores, com fer que els estudiants usessin guants per a forn quan no es rentaven les mans, o que usessin un barret o un barret de pallasso si oblidaven els seus barrets de xef.





Però, al setembre de 2018, en un gir d'acord amb les seves pròpies novel·les romàntiques de misteri, Crampton Brophy, autora d'un assaig irònic publicat el 2011 i titulat “ Com assassinar el teu marit ”, va ser acusada d'assassinat per la mort de Brophy. . Aquesta setmana, tres anys després del seu arrest, Crampton Brophy enfronta un judici per càrrecs d'assassinat per la mort del seu marit, que va ser la parella durant més de dues dècades.





'El pla perfecte'





Els fiscals al·leguen que Crampton Brophy va matar el seu marit per beneficiar-se d'una pòlissa d'assegurança de vida d'1,5 milions de dòlars. Ella "va executar el que potser creia que era el pla perfecte", va dir al jurat el fiscal de districte adjunt del comtat de Multnomah, Shawn Overstreet, a les declaracions inicials del judici, informa The Oregonian . "Totes les pistes que van seguir els detectius apuntaven Nancy Brophy".





L'advocada defensora de Crampton Brophy, Lisa Maxfield, va argumentar que el seu client no tenia motius per matar el seu marit i no es va beneficiar de la seva mort violenta. "Nancy Crampton Brophy sempre ha estat completament, bojament, bojament enamorada de Daniel Brophy, i encara ho està avui", va dir Maxfield al jurat, segons The Washington Post .





Les autoritats no hi estan d'acord. Si bé no hi havia càmeres de vigilància a l'institut on van disparar a Brophy, els fiscals van argumentar que Crampton Brophy va ser vista en un vídeo de vigilància conduint una minivan per l'institut culinari entre les 6.39 am i les 7.28 del dia de l'assassinat. Brophy arribo a l'institut a les 7:20 am.





A més, les autoritats van dir que van descobrir que Crampton Brophy va comprar una pistola de 9 mm en una exhibició d'armes de Portland abans de la mort del marit. Després suposadament va canviar el canó de l'arma per una corredissa Glock i un canó que havia comprat a eBay, "podent així presentar una arma de foc nova i completament intacta a la policia que no coincidiria amb els casquets que va deixar al lloc del crim". escena", van dir els fiscals en mocions anteriors.





Crampton Brophy els va dir prèviament als detectius que ella i el seu marit van comprar la pistola de 9 mm després del tiroteig a l'escola de Parkland, Florida, però van dir que mai la van usar i que no van comprar municions per a l'arma. Maxfield li va dir al jurat que Crampton Brophy va comprar la corredissa i el canó amb finalitats de recerca.





'Ella va ser l'amor de la seva vida'





La parella aparentment tenia la relació perfecta. L'afecte de Dan per la seva dona estava en plena exhibició al saló de classes, on afectuosament s'hi referia com "la mestressa".





"Ella era l'amor de la seva vida", va dir l'exalumne de Dan, Travis Richartz, a PEOPLE. L'afecte semblava mutu. Al seu lloc web, Crampton Brophy va descriure que el seu matrimoni va tenir "altis baixos", però "més bons moments que dolents".





"No puc dir-los quan em vaig enamorar del meu marit, però [puc] relatar el moment en què vaig decidir casar-me amb ell. Era al bany. Era una tina gran. Esperava que s'unís a mi i quan es va endarrerir, li vaig cridar: ' Vens?' " ella va escriure.







"La seva resposta em va convèncer que era l'home perfecte. 'Sí, però estic fent hors d'oeuvres'". T'imagines passar la resta de la teva vida sense un home així?”. Està previst que el judici duri diverses setmanes.