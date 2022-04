La teràpia amb cèl·lules T amb CAR podria 'guarir els malalts de càncer'

Imatge en 3d d'una cèl·lula | @ep





Són moltes les investigacions que es duen a terme durant anys per mirar de buscar un tractament que puc fer front al càncer o que, fins i tot, aconsegueixi curar-lo. Una de les últimes teràpies que s'estan provant i que sembla que estan donant resultats és la realitzada amb cèl·lules T . Aquest tipus de teràpia funciona mitjançant l'enginyeria genètica d'aquestes cèl·lules d'un individu per reconèixer i destruir cèl·lules canceroses.





Les cèl·lules T són un tipus de glòbul blanc que pot reconèixer i destruir cèl·lules estranyes, incloses les cèl·lules canceroses, però pel fet que el càncer és molt bo per evadir la detecció immunològica, sovint no donen en el blanc. Les cèl·lules T amb CAR estan dissenyades per millorar-les en la detecció de cèl·lules canceroses. Aquesta innovadora teràpia “és una estratègia d'immunoteràpia que combina també la teràpia gènica, en què els limfòcits, que són les cèl·lules del sistema immune del propi pacient, es modifiquen al laboratori mitjançant tractaments gènics perquè expressin a la seva superfície un marcador que anirà dirigit com un receptor. Com si fos un imant que anirà dirigit contra un antigen que tingui la cèl·lula tumoral”, explica a El Confidencial la doctora Lucía López Corral , metge adjunt del Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari de Salamanca.

“Es tracta de potenciar els limfòcits del propi pacient, ensenyant-los al laboratori a lluitar contra les cèl·lules tumorals, convertir-los en 'superlimfòcits', armant-los perquè després, una vegada es faci aquesta transformació al laboratori, els pugui tornar a rebre –injectats en vena–, vagin dirigits contra les cèl·lules tumorals i les eliminin”, detalla l'especialista. A la pràctica clínica actual, aquest mètode resulta molt eficaç per als càncers de sang com la leucèmia, però poques vegades té èxit en el tractament de tumors sòlids. Una nova investigació obre una porta a poder tractar també aquests darrers i així ampliar el catàleg de malalties que es poden curar amb CAR-T.

Al Regne Unit , la teràpia ja està aprovada per al seu ús en nens i adults joves amb leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) de cèl·lules B i adults amb certs tipus de limfoma , tots dos són càncers de la sang. Als assajos, la teràpia CAR-T ha tingut un èxit extraordinari, posant en remissió a pacients als quals se'ls donava molt pocs mesos de vida. Tot i així, cal estudiar els efectes a llarg termini.





Carl June, professor de la Universitat de Pennsilvània a Filadèlfia, i els seus companys informen a Nature com les cèl·lules de dos dels primers pacients a ser tractats estan funcionant 10 anys després. Tots dos pacients patien leucèmia limfocítica crònica quan van rebre la teràpia CAR-T el 2010 i van aconseguir una remissió completa als mesos de tractament, cosa que significa que van desaparèixer tots els signes i símptomes de la seva leucèmia.





Explicació de com funcionen les teràpies CAR-T | @Fundació Josep Carreras









Investigadors de la Universitat de Stanford han desenvolupat un mètode d'administració que millora el poder d'atac de les cèl·lules immunitàries modificades. Els investigadors ajunten les cèl·lules CAR-T i proteïnes de senyalització especialitzades en un hidrogel, un gel ple d'aigua que té característiques en comú amb els teixits biològics, i injecten la substància al costat d'un tumor. Aquest líquid proporciona un entorn temporal dins del cos on les cèl·lules immunitàries es multipliquen i activen en preparació per combatre les cèl·lules canceroses, segons un nou estudi que acaba de ser publicat a 'Science Advances' . El gel actua com un bolígraf amb fuites que bomba cèl·lules CAR-T activades per atacar contínuament el tumor al llarg del temps.





Després de determinar la millor fórmula de gel per administrar el millor tractament de gel, lequip de recerca va posar a prova el seu mètode en ratolins amb tumors.

Grosskopf va descobrir que tots els animals injectats amb gel que contenia tant cèl·lules CAR-T com citocines van quedar lliures de càncer després de 12 dies. Els investigadors també van intentar administrar només cèl·lules CAR-T al gel, però els tumors van desaparèixer més lentament o no van desaparèixer en absolut en alguns ratolins. Els tractaments administrats a través d'un degoteig intravenós o en solució salina en lloc de gel van ser fins i tot menys efectius en els tumors.

A més, el gel no va induir reaccions inflamatòries adverses en els ratolins i es va degradar completament dins del cos en unes poques setmanes. L'equip també va intentar injectar el gel de tractament més lluny del tumor, al costat oposat del cos del ratolí al creixement cancerós . Per a sorpresa de tots, tots els tumors dels animals van desaparèixer, encara que va prendre aproximadament el doble de temps que quan es va afegir el tractament adjacent al tumor.

“El que estàvem avaluant són principalment tumors que es poden injectar amb ells. Però lamentablement encara no podem arribar a tots els teixits del cos”, assenyala Appel . "Aquesta capacitat d'injectar lluny dels tumors realment obre la porta per possiblement tractar qualsevol quantitat de tumors sòlids", postil·la.

En general, aquesta investigació proposa una manera simple i efectiva de millorar un tractament prometedor contra el càncer.