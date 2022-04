Una empresa acusada d'estafa piramidal celebra un esdeveniment a Badalona envoltat de la polèmica

Rubén Guijarro, alcalde de Badalona, a la presentació del seu executiu | @ep





Aquest diumenge és el darrer dia de l'esdeveniment que s'està celebrant a Badalona sobre criptomonedes. Milers de joves de tot Europa , de països com Itàlia, Xipre o Alemanya s'han reunit aquest cap de setmana al Palau Olímpic de Badalona. Aquesta convenció ha generat una polèmica que ha arribat fins a les altes esferes de les administracions. L'enrenou s'ha produït perquè el seu organitzador, IM Mastery Academy, està acusat d'estafa i demana prop de 200 euros per poder accedir al recinte.





Aquest dissabte els participants van poder entrar al pavelló i van fer-ho celebrant les bondats d'aquests actius financers. Un dels assistents a l'esdeveniment afirmava que "el bitcoin és el futur i també el present. Tot i això, sembla que l'organitzador ha prohibit als assistents parlar amb els mitjans de comunicació i fins i tot algun participant s'ha proposat interrompre algunes entrevistes que s'hi estaven. realitzant.





QUI ÉS IM MASTERY ACADEMY, L'ORGANITZADOR DE L'ESDEVENIMENT?

IM Mastery Academy , que són els promotors de l'esdeveniment, són una empresa nord-americana que ofereix cursos d'inversió en criptodivises i que ha estat acusada d'estafar els estudiants, que paguen entre 170 i 270 euros al mes, a més dels costos de matrícula que poden arribar fins als 300 euros, tal com s'especifica a la seva pròpia pàgina web.





L'empresa està implicada en un cas d'estafa piramidal que capta joves amb mètodes "propis de les sectes", segons explicava la Policia Nacional , que a finals de març va detenir vuit dels seus membres com a "presumptes responsables" de delictes d'estafa, publicitat enganyosa i pertinença a organització criminal. IM Mastery Academy intentava persuadir joves d'un perfil molt concret a parcs, esdeveniments oa través de plataformes en línia. Mostraven els seus cotxes de luxe a les xarxes socials i, quan ja hi havia confiança, ensenyaven quant havien guanyat amb alguns productes, encara que la xifra podia estar trucada. Van fer molta cartera de clients al llarg del confinament, quan hi havia tants joves a casa avorrits a l'altra banda de la pantalla.





Carlos Bardavio, advocat de Red Une , l?associació de víctimes de sectes que va denunciar el març de l?any passat el que estava passant amb aquest centre després de les queixes de molts pares que veien com els seus fills deixaven els estudis després de ficar-se en aquesta acadèmia i fins i tot es anaven a viure a pisos en comuna. «Les tècniques i la persuasió que utilitzaven són les clàssiques de les sectes: control emocional, laboral, familiar: 'Els teus pares han treballat tota la vida i no han aconseguit res'. Tot estava orquestrat», explica Bardavío .





De fet, i encara que l´esdeveniment està en marxa, l´Ajuntament de Badalona s´ha posicionat en contra de la celebració d´aquest esdeveniment i així ho ha fet saber en un comunicat emès el divendres 8 d´abril.









Jordi Subirana, regidor d'esports i president de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet, ha enviat una carta al president del club on manifesta el rebuig a aquest esdeveniment. En un comunicat, el consistori fonamenta el seu rebuig a "les informacions que assenyalen que hi ha als tribunals espanyols una denúncia col·lectiva contra els seus promots, acusant els seus responsables de presumpta estafa piramidal relatives a la inversió en trading i criptodivises". El consistori ha demanat al Club Joventut de Badalona que cancel·li el lloguer del pavelló a allò que el club de bàsquet ha assegurat que treballa en mecanismes per evitar aquestes situacions i que no té cap relació amb l'organitzador de l'esdeveniment.

















Associacions de veïns de Badalona han demanat aquest divendres a l' alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro ia Subirana que "no permetin" que se celebri un esdeveniment sobre criptomonedes al Palau Municipal d'Esports , que ha començat aquest divendres i que es preveu fins al diumenge.





En un comunicat, la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona (Favb) ha demanat obrir una investigació per aclarir com un equipament municipal ha pogut acollir aquest acte, ja que considera que l'entitat promotora impulsa estafes dirigides especialment als joves.





Molts dels assistents han seguit aquests cursos en línia i aquest cap de setmana s'acostaven a la convenció per conèixer els promotors de l'acadèmia, a qui afirmen que “han de molt” de la seva nova forma de vida, segons explicaven alguns dels assistents que han parlat de manera anònima amb ACN .





A més, destacaven l'ambient que es genera entre els milers de joves amb una mateixa mentalitat, que viuen amb entusiasme la convenció. Molts han vingut en grans grups, com un de 200 persones que vénen de la mateixa “comunitat holandesa” i comparteixen un mateix estil de vestir com a executius empresarials.





A les portes del Palau Olímpic es podien sentir crits IM, IM, repetits per desenes de participants que saltaven i celebraven l'inici de la segona jornada. A l'exterior del Palau Olímpic es veien molts grups de joves alemanys, que eren “gairebé la meitat” dels assistents a l'estadi, segons ha dit Florian, de 21 anys , que ha vingut des de Dortmund a Badalona amb la seva parella, de la mateixa edat. Mentre explicava a l' ACN que estava entusiasmat per la gran convenció, un representant d' IM es va acostar i li va retreure que “no estan autoritzats a parlar amb els mitjans”. “S'ha dit en tots els grups”, li va deixar anar, emportant-se'l cap a dins del pavelló.





Entre alguns dels participants més joves que han volgut parlar hi havia Morana , de 19 anys, que ha afirmat que no té paraules “per descriure l'energia de l'interior del pavelló”. Aquesta jove alemanya fa cinc mesos que inverteix en criptomonedes i s'està formant amb els cursos d' IM Academy . Considera que pagar l'entrada al pavelló val la pena perquè els ensenyen “com invertir i com tenir la mentalitat correcta per construir un futur sostenible”.





Els promotors de l‟acte no han volgut parlar amb els mitjans de comunicació. Aquest diumenge serà l?última jornada d?aquest esdeveniment que ha venut totes les entrades a la venda, que eren més de 9.000.