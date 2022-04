Lidia García reivindica el valor de la cobla espanyola a “Ay, campaneras!”

Llibre 'Ay, Campaneras' de Lidia García García | Editorial PlanB





Crec recordar que va ser al cinema Infanta de la carretera de Sarrià on vaig veure fa molts anys “El petit rossinyol”, la primera pel·lícula de Joselito en què, entre altres cançons, interpretava el pasdoble “Campanera”. Aquell local encara existeix, però ja no és cinema, sinó teatre, no es diu Infanta, sinó Aquitània, l'antiga carretera ara és avinguda, la Infanta Carlota va cedir el seu carrer al president Tarradellas i Joselito fa molts anys que va deixar de ser nen i de cantar. L'únic que sobreviu tal com és el pasdoble de Naranjo, Murillo i Monreal, encara que ara ho interpreta Diana Navarro, al meu modest entendre amb una veu molt més agradable i suggerent que la del cantant de Beas de Segura (i que em perdoni la meva filla Mari, perquè a ella li agrada en la veu de la criatura, què se li farà!





Tal és la fama de la cobla que Lidia García García ha utilitzat aquest mateix títol per al seu llibre “Ay campaneras! Cançons per seguir endavant” (Pla B), una nova i apassionada defensa de la cobla espanyola que, segons aquesta autora, ha estat “a la vegada lamento col·lectiu, repertori d'opressions i forçosa tirada endavant”. Perquè malgrat l'obsessió que hi ha hagut per vincular aquest gènere musical amb el franquisme, la cobla va ser molt anterior a la guerra civil -l'autora cita fins i tot peces de gènere noi de finals del segle XIX com a “Gegants i capgrossos” o “La Gran Via”- i, per descomptat, ha sobreviscut amb moltíssima força al règim anterior, que potser va poder instrumentalitzar-la, però menys del que sembla. Perquè en els seus textos s'expliquen de manera gens subliminal passions, amors il·legítims o condemnats, conductes, traumes i situacions que la moral pacata i hipòcrita d'aquella època amagava o senzillament no acceptava.





Bona prova d'això és el mateix pasdoble que citem al principi i el text del qual, als anys cinquanta del segle passat, quan hi havia pròfugs de l'última contesa i maquis i bandolers per les muntanyes, parlava d'“un perseguiment que va amagat ”, al punt que l'autora aventura: “llegint aquests llibres, escoltant aquestes cançons, no em puc evitar preguntar-me si, malgrat estar pensades per i per a una mirada patriarcal, no portarien també a altres llocs. Al cap ia la fi, per obrar un gran canvi cal ser capaços primer de ni tan sols imaginar-ho, encara que sigui sota la forma guasona del món el revés”. I és que les folklòriques "van ocupar un lloc d'excepció a l'espai públic, van gaudir d'èxit i de cert poder en una indústria tan complicada com la de l'espectacle i van tenir una veu que no només van fer servir per cantar" al punt que Lola Flores, entre actuació i actuació a La Granja als fastos del 18 de juliol, es va permetre llançar públicament en certa ocasió allò de “qui no s'ha donat una pipa amb una bona amiga!”.





“Ai campaneres!” és una obra ben documentada amb nombroses dades i anècdotes i la que es recorden termes sorgits a la calor de les cobles o dels cuplets, com sicalipsi i suripanta, amb tot això l'autora conclou que aquestes cançons “ni van encendre cap revolució, però a vegades sobreviure és un acte de rebel·lia en si mateix. I amb aquestes cançons, que tanquen tota una sentimentalitat i una manera de vida, les nostres àvies i els nostres avis van treure la pols, van cosir, van llaurar, van bressolar nens i van seguir endavant… escoltar-les, gaudir-les, buscar-les les costures i pensar-les del dret i del revés és interrogar una memòria que també és nostra”.