Mor als 88 anys Motoo Abiko, creador de Doraemon i Ninja Hattori

Motoo Abiko , co-creador de ' Doraemon ' i diverses altres estimades sèries animades com 'Ninja Hattori', va morir a l'edat de 88 anys. El famós artista de màniga japonès va ser trobat mort davant de casa seva, a prop de Tòquio, segons informes de premsa.













Abiko va conèixer Hiroshi Fujimoto i va crear la sèrie animada "Doraemon" de 1969. Tots dos es van fer populars pel pseudònim conjunt "Fujiko Fujio". Abiko i Fujimoto van dissoldre la seva societat el 1987 a causa de diferències creatives i Abiko va adoptar el pseudònim “Fujiko A. Fujio”. Fujimoto va morir el 1996 a l'edat de 62 anys de càncer.





“Doraemon” va començar com una sèrie de màniga per a nens que després es va adaptar a un programa de dibuixos animats el 1973 per a TV Asahi, una cadena de televisió japonesa. La història gira al voltant del personatge Doraemon , un gat robòtic que viatja en el temps des del segle XXII per ajudar un jove en dificultats . Doraemon s'ha estrenat tres vegades a la televisió el 1973, 1979 i 2005.



També va ser el fundador de personatges com Hattori el ninja, de dibuixos animats "Ninja Hattori" , entre uns altres. Ninja Hattori segueix la història d'un ninja que es converteix en el millor amic d'un nen de 10 anys. El màniga “Ninja Hattori” finalment es va adaptar a una sèrie de televisió. Ara es transmet a tot el món en infinitat d'idiomes.