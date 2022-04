Ucraïna denuncia més de 15.000 desapareguts i més de 20 hospitals destruïts durant la invasió russa

El Govern ucraïnès ha denunciat aquest dissabte que més de 15.000 persones estan desaparegudes i que més d'una vintena d'hospitals han estat destruïts des del començament de la invasió russa del país.





La xifra de desapareguts ha estat anunciada per la Defensora del Poble, Ludmila Denisova, en comentaris recollits per Ukrinform. "Hem comptat més de 15.000 casos amb noms identificats i el darrer lloc on van ser vists", ha indicat.





Així mateix, el ministre de Salut, Viktor Liashko, ha denunciat que els atacs russos han destruït 307 centres mèdics i destruït 21 hospitals des del començament de la invasió, el 24 de febrer . "Aquests hospitals no es poden reconstruir i caldrà construir-ne de nous al seu lloc", ha declarat en comentaris també recollits per Ukrinform.





El ministre ha subratllat la necessitat de desplegar més hospitals de campanya a les regions occidentals, ja que a la zona de combat de l'est les persones ferides només poden rebre primers auxilis abans de ser evacuades, per la qual cosa moltes no sobreviuen al trasllat.





En el seu darrer balanç publicat aquest dissabte, les Nacions Unides han constatat 4.149 baixes civils al país -- 1.766 morts i 2.383 ferits -- des del principi de la invasió.