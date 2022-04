Sota investigació el gerent de Monbus, companyia que opera línies a Barcelona i el Baix Llobregat

Autobusos Monbus | @ep





El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 1 de Lugo, Joaquin Brage , ha decidit tancar la fase de diligències del conegut com a Cas Còndor i així continuar la causa judicial contra els vuit acusats, entre els quals hi ha Raúl López, gerent de l'empresa Monbus . Aquesta situació judicial que afecta greument el propietari de l'empresa Monbus podria provocar canvis a les línies d'autobusos catalans.





El juliol de l'any passat, l'empresa de Raúl López va guanyar el concurs per operar el servei d'Aerobús que connecta l'Aeroport de Barcelona amb el centre de la ciutat. El servei funciona cada dia de les 24 hores del dia i es va acordar estrenar 33 nous autobusos híbrids i elèctrics, tots operats per Monbus . Actualment, aquesta empresa realitza 5 rutes més per la ciutat de Barcelona (Metro Horta-Albert Llanas (86); Metro Horta-Travessera de Gràcia(87); Metro Paral·lel-El Prat de Llobregat (88-88B) i El Prat de Llobregat-Barcelona (PR4).





Monbus també realitza rutes per tres Ajuntaments de Catalunya. A Vilafranca del Penedès duu a terme dues línies (Hospital-La Girada-Estació d'Autobusos-Hospital i Hospital-Zona Esportiva-Estació FF.CC-Hospital); a Esparreguera (Esparreguera-Mas d'en Gall-Can Rial-Esparreguera) i Abrera (Abrera-Can Amat-Les Carpes-Can Villalba-Abrera). A més, també fa rutes per altres comarques catalanes com l'Anoia, Baix Llobregtat, i Alt Penedès









Tots els canvis que es puguin produir a les línies d'autobusos catalans operats per Monbus és perquè el Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG) a través d'un comunicat, en què s'especifica que «assegura que hi ha indicis que una empresa vinculada a Monbús i Viajes Fisterra , dedicada a fer circuits turístics, portaven una comptabilitat B procedent de pagaments en efectiu de viatgers que contractaven excursions».







El Jutjat d'Instrucció número 1 de Lugo ha conclòs la investigació de l'anomenada operació Còndor i ha decretat que la causa se segueixi contra vuit persones, entre elles el propietari de Monbus , i dues empreses, Transports la Unión i Viajes Fisterra (Interrías), per si els fets que se'ls imputen fossin constitutius de delictes de falsedat comptable, contra la hisenda pública i blanqueig de capitals.





Tot i això, a la interlocutòria, recollida per Europa Press, l'instructor no veu indici de delicte en els fets vinculats amb el vehicle de luxe d'11 places de Monbus , posat a disposició de l' expresident del Congrés José Bono i diversos acompanyants, sense cap cost per a ells, i per "iniciativa" d'Interrías, per al seu desplaçament des de Salobre (Toledo) a Sanxenxo (Pontevedra) i després per a rutes turístiques a Galícia , amb xofer i guia turístic, i tornada a Castella-la Manxa (entre el 31 de agost i el 3 de setembre de 2014).