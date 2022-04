El Barça vol allargar la ratxa de victòries al Ciutat de València (21:00)

Ansu Fati celebrant un gol al Camp Nou | @ep





El Barça torna a jugar un partit de Lliga aquest diumenge a les 21:00h contra el Llevant al Ciutat de València. L'equip de Xavi Hernández ja suma catorze partits consecutius sense perdre a la competició domèstica. La seva última derrota va ser davant el Real Betis al feu culer per 0-1 el 4 de desembre de l'any passat. Ja són més de quatre mesos que no coneixen la derrota i han aconseguit fer gol en 34 ocasions.





Segons va dir Xavi a la roda de premsa prèvia al partit d'aquest diumenge, el Llevant no és on hauria d'estar per plantilla. Ara mateix, està en posicions de descens i només han aconseguit la victòria en quatre ocasions a la Lliga . La més recent va ser el 2-0 contra el Villareal . També es van imposar a l' Atlètic de Madrid al Metropolità . Això fa que els culers no es confiïn davant un equip que sol posar en problemes les plantilles que estan situades al capdavant de la competició. A més, la victòria del Mallorca ahir obliga els granota a no pensar en res més que no sigui la victòria per esgotar les seves opcions de salvació.





En porteria tornarà a estar Ter Stegen ; al lateral dreta tornarà Dani Alves , banda esquerra per a Jordi Alba i es preveu que la parella de centrals estigui formada per Araujo i Eric García ; al centre del camp jugarà Frenkie de Jong, Sergio Busquets i segurament Gavi substitueixi Pedri que podria descansar; l'atac estarà format per Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang i Ousmane dembélé.