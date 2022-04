L'Espanyol a aconseguir virtualment la permanència contra el Celta de Vigo (16:15h)

Estadi RCDE Stadium | @ep





L'Espanyol reprèn la competició domèstica i ho farà contra el Celta de Vigo aquest diumenge a les 16:15h al RCDE Stadium . L'equip de Vicente Moreno intentarà tornar a recuperar la confiança després de la derrota al Reale Arena de dilluns i ho farà davant la seva afició on una victòria significaria pràcticament la permanència.





El Celta de Vigo és un rival directe en la lluita per la permanència i s'espera que el duel sigui molt igualat i més amb el dubte de si Raúl de Tomás podrà jugar el partit o no ja que ahir el tècnic va confirmar que el jugador no hi és al 100%. " Raúl sempre vol estar, però esperarem diumenge. I en funció de com es trobi ja decidirem. Apurarem les opcions que arribi” va dir Vicente Moreno.





El dubte de RDT que ja es va perdre el matx contra la Reial Societat i que es va lesionar amb la Selecció Espanyola marcarà els moments previs al partit. Amb qui sí que podran comptar serà amb Diego López i Nico Melamed ja recuperats de les seves respectives lesions. Pocs canvis sembla que es produeixin a l'onze del tècnic periquito. Loren podria repetir com a '9' a l'onze si RDT no pot jugar sense descartar Dimata o fins i tot canviar el dibuix i apareguin Puado o Wu Lei.





El partit també serà el primer de Mao Ye com a nou conseller delegat de l'entitat catalana després de l'adéu consensuat de José María Durán . En els últims dies s'ha rumorejat amb la possibilitat que avui hi hagi una possible protesta a la grada contra la gestió de Rufete i l'opció que segueixi com a director esportiu la propera campanya.