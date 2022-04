Detinguts els presumptes autors d'un tiroteig a Sabadell al setembre

Mossos d'Esquadra intervenint en un tiroteig de Sabadell al setembre | @ep





Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, d'entre 28 i 35 anys, com a presumptes autors d'un tiroteig d'un pàrquing ubicat al polígon Sant Pau de Riu Sec de Sabadell , la matinada del 20 de setembre del 2021, arran una baralla entre dos grups.





Als presumptes autors, que van disparar almenys deu vegades, se'ls atribueixen "delictes de lesions, un delicte d'avortament i de tinença il·lícita d'armes i explosius", informa la policia catalana en un comunicat aquest diumenge.





El tiroteig es va produir per una discussió entre dos grups de persones que es concentraven fent botellón a l'aparcament, i algunes persones van fer ús d'armes de foc i van ferir diverses persones que eren a la zona, dues de gravetat.





El Grup d'Homicidis de la Divisió de Recerca Criminal de la Regió Metropolitana Nord es va fer càrrec de la investigació i van constatar que les persones implicades van fer “ús de les armes de foc de forma indiscriminada i amb total menyspreu per a la vida de la resta”.





Després de passar a disposició judicial, el jutge ha decretat presó per a un i llibertat amb càrrecs per a l'altre; ara la investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra "no descarten més detencions".