Cambray assegura que en els cursos escolars següents "s'estudiarà més català que ara"

Josep González-Cambray, conseller dEducació de la Generalitat | @ep





El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmat que en els propers cursos escolars a Catalunya hi haurà "més català del que hi ha ara", perquè assegura que hi ha un descens del seu ús.





En una entrevista a ' El Diario.es ' aquest diumenge, ha defensat que la proposició de llei per modificar la Llei de Política Lingüística, impulsada pel PSC, ERC, comuns i Junts, busca "incrementar" el seu ús amb protocols de seguiment, aplicació i valoració.





El titular d' Educació també ha destacat que aquesta iniciativa permet reforçar el model de l'escola catalana des del consens polític "a la vegada que consolida el consens pedagògic".





Per ell, també demostra que l'aprenentatge de les llengües no és una qüestió "de percentatges, sinó que cal adaptar-se als entorns sociolingüístics de les escoles ia les evidències metodològiques".





"MÀXIM CONSENS POSSIBLE"

Preguntat per si la participació del PSC al pacte és un aval imprescindible per a la reforma, ha respost que per reafirmar el model d'escola catalana cal "el màxim consens possible del màxim de partits i no només dels partits independentistes".





"Estic convençut que Junts ha de formar part d'aquest acord, només faltaria", ha defensat el titular d' Educació , que també ha considerat que només es podrà protegir el català al 100% quan Catalunya arribi a la independència.





VAGA EDUCATIVA

D'altra banda, ha assegurat que entén el malestar de la comunitat educativa i la vaga unitària de cinc dies perquè els docents a Catalunya pateixen encara les conseqüències derivades de la pandèmia del Covid-19, a la qual cosa se suma "que el sistema educatiu arrossega retallades".





Preguntat per si s'ha plantejat dimitir, ha respost que la Conselleria pretén atendre les peticions dels sindicats i “donar resposta als reptes que requereix el sistema educatiu”.

Si bé ha dit que confia que s'assoleixin acords amb els sindicats, ha lamentat que aquests no s'hagin presentat a les darreres cinc taules sindicals: “Les coses només se solucionen parlant-les”, ha afegit.





CANVI AL CALENDARI ESCOLAR

També ha defensat que el canvi del calendari escolar és bo perquè redueix el temps "de desconnexió a l'estiu, sobretot per a l'alumnat vulnerable, que no té el mateix accés a activitats que la resta de famílies".





Ha explicat que per lluitar contra la segregació escolar, la Conselleria iniciarà "un camí que no s'havia fet mai, distribuint els alumnes perquè les escoles no estiguin segregades", i ho farà a través de la detecció, la distribució i els recursos.