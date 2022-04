Torra aposta per "líders amb noves il·lusions" per pujar a l'independentisme català

Quim Torra, expresident de la Generalitat | @ep





L'expresident de la Generalitat, Quim Torra ha considerat que seria bo i positiu que dins de l'independentisme hi hagués "líders amb noves il·lusions, que volguessin tirar endavant", per dissenyar un nou full de ruta i culminar el procés d'autodeterminació.







En una entrevista al diari ' Nació Digital ' aquest diumenge, ha dit que "tant de bo Junts trobi una línia", i considera que l' actual presidenta del Parlament, Laura Borràs , reuneix unes característiques molt importants i fa que les bases del partit se sentin molt properes.





Preguntat per la investigació a Borràs per presumpta malversació durant la seva etapa com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha assegurat que posa "les dues mans al foc per Laura Borràs " i ha exalçat la seva tasca al capdavant de la institució .





Ha dit textualment que està sorprès per un canvi d'opinió radical per part de l'exvicepresident de la Generalitat i líder del procés independentista, Oriol Junqueras , respecte al 2010: "Ara no escolto el mateix. M'agradava més el d'abans".





També ha destacat el lideratge de l' expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el 2017 i defensa que el fet que hagi marxat a l'exili ha permès als exiliats defensar la seva posició sense condicionants.





D'altra banda, ha considerat que la manera com es va presentar la proposició de llei per modificar la Llei de Política Lingüística, impulsada per PSC, ERC i comuns , i de la qual Junts després es va despenjar, "no va ser lògica" ni correcta .