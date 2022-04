Un error de traducció permet resoldre els misteris d'un submarí perdut de la Segona Guerra Mundial

Submarí Florida "USS Florida" a Gibraltar | @ep





Un submarí utilitzat pels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial , que va ser enfonsat amb 80 mariners a bord i que ha estat desaparegut durant 75 anys , va ser trobat a les costes del Japó .





El Grayback va ser descobert al juny a més de 400 metres sota l'aigua ia uns 80 quilòmetres al sud d' Okinawa per Tim Taylor , que lidera el 'Lost 52 Project' , un equip dedicat a trobar els 52 submarins dels EUA desapareguts durant la Segona Guerra Mundial . La troballa es va fer pública aquest diumenge.





E l USS Grayback va partir per a la seva missió final des de Pearl Harbor el 28 de gener de 1944, segons el Comando d'Història Naval i Patrimoni. Va ser enfonsat per un bombarder portaavions japonès el 26 de febrer d'aquell mateix any.





Estava programat per arribar a Midway al març , però mai ho va fer i va ser catalogat com a "perdut" a finals d'aquell mes. Va ser el vintè submarí més famós durant la Segona Guerra Mundial.





La Marina dels EUA tenia recopilades les ubicacions aproximades de l'enfonsament dels 52 submarins. No obstant això, en el cas del Grayback s'havia produït un error en la traducció del japonès i els registres de guerra tenien un dígit erroni a la latitud i la longitud de l'enfonsament. L'equip de ' Lost 52 Project ' ha trobat quatre submarins més des que està en actiu.