Albiach demana al PSC que se sumi "al bloc de la transparència" per investigar el Rei Emèrit

Jéssica Albiach, líder dels comuns al Parlament | @ep







La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha instat el PSC a "sumir-se al bloc de la transparència" i avalar les investigacions al Rei emèrit Joan Carles I, una petició que també ha fet al president del Govern, Pedro Sánchez.







En declaracions als periodistes aquest diumenge abans de participar en un acte a la Plaça de la República de Barcelona organitzat per Taula de Nou Barris per la República, ha destacat que “ser demòcrata passa per deixar d'encobrir la monarquia”.





Ha considerat que eventualment el PSC "acabarà arrossegat per l´opinió ciutadana" que, segons ella, aposta per un model republicà abans que per una monarquia.





Sobre la primera ronda de les eleccions franceses que se celebra aquest diumenge, ha defensat que "cap vot progressista no es pot quedar a casa" i que, si la candidata Marine Le Pen aconsegueix un bon resultat, l'esquerra europea haurà de reflexionar per articular una resposta.





FRONT POLISARI I GUERRA A UCRANIA

Preguntada per la decisió del Front Polisario de trencar relacions amb el Govern espanyol , ha assegurat que l' Executiu de Pedro Sánchez hauria de "complir les resolucions de les Nacions Unides " i que el Sàhara hauria de poder decidir sobre el seu futur a través d'un referèndum .





D'altra banda, ha explicat que el Govern es reunirà aquest dimarts amb els partits per abordar els efectes derivats de la crisi provocada per la guerra a Ucraïna , i ha sostingut que “hi ha una evidència clara, que la guerra de Putin no la poden pagar els catalans i les catalanes".





A l'acte d'aquest diumenge, Albiach ha recalcat que "la inviolabilitat del Rei no és el mateix que impunitat" i ha destacat que la formació estada treballa en una llei de transparència perquè considera que la monarquia ha de rendir comptes.