Incautada la col·lecció més gran d'animals protegits dissecats a Espanya

Incauten en una nau de Bétera un total de 1.090 animals dissecats protegits, la col·lecció més gran d'Espanya | Foto de la Guàrdia Civil







L'Equip de Protecció de la Naturalesa de la Comandància de la Guàrdia Civil de València ha confiscat el dimecres 6 d'abril passat en una nau al terme municipal de Bétera la col·lecció d'animals dissecats més gran d' Espanya i una de les més grans d'Europa, composta per un total de 1.090 espècimens protegits.





Així ho ha explicat aquest diumenge, en declaracions als mitjans, el tinent en cap del SEPRONA de la Comandància de València, Carlos Domínguez, que ha detallat les actuacions realitzades en el marc de l'operació ' VALCITES '.





La investigació es va iniciar el mes de novembre passat, quan els agents van tenir coneixement d'una possible col·lecció privada d'espècimens a Bétera . Del total d'exemplars, 405 pertanyien al CITES , alguns d'ells, fins i tot, extints com l'oryx dammah o "pràcticament extints" com l'addax o el tigre de bengala. Tot i això, encara queden per determinar l'espècie de més de 800 peces, cosa que "podria augmentar aquesta quantitat", ha apuntat Domínguez .





A més, entre aquests espècimens, l'Institut Armat ha trobat diferents tipus d'animals amb diversos nivells de protecció, com ara guepard, lleopard, lleó, linx, ós polar, pantera de les neus i rinoceront blanc. De les peces trobades, 198 eren grans ullals d'ivori d'elefants. En total, les peces trobades tindrien un valor aproximat de més de 29 milions dʻeuros.





Per tots aquests fets, la Guàrdia Civil ha investigat un home, del qual no han precisat l'edat, però sí que és de nacionalitat espanyola, pels delictes de contraban i altre relatiu a la protecció de la flora i la fauna.





A l'operació han col·laborat els inspectors i tècnics facultatius de la Unitat Tècnica de la Prefectura del Servei de Protecció de la Natura i membres de l'Institut Legal i Ciències Forenses, que gràcies al Sistema Integrat de Gestió i Control de la Qualitat i del Medi Ambient han aconseguit identificar les espècies protegides.





També s'ha comptat amb la col·laboració d' EUROPOL , emmarcada dins de les actuacions EMPACT , de la qual el Cos de la Guàrdia Civil és colíder. Les diligències han estat lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 2 de Llíria.