Fernández creu que l'entrada a escena de Feijóo pot fer recuperar vots al PP català

Alejandro Fernández, president del PP I Alberto Núñez Feijóo, líder del PP | @ep





El president del PP català, Alejandro Fernández, ha defensat que el nou líder del PP, Alberto Núnez Feijóo, “pot fer recuperar suport electoral a Catalunya ” perquè considera que serà capaç de respondre a les demandes i reivindicacions de la ciutadania.





En una entrevista al ' Diari de Tarragona ' aquest diumenge, ha sostingut que ara, “un moment especialment difícil”, el PP català té més representació al Comitè Executiu Nacional del partit gràcies a Feijóo .





Preguntat textualment per com pot influir Feijóo a la ressuscitació del PP català, ha respost que “la fortalesa del PP com a partit de govern ajuda a tenir posicions polítiques sòlides, fins i tot a Catalunya ”, però que encara queda molt camí per assolir els seus objectius.





També ha destacat que les eleccions municipals són “una oportunitat molt important per rellançar el partit a Catalunya ” després del procés independentista, que considera que ha generat moltes dificultats.





LLEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Sobre la modificació de la Llei de Política Lingüística , ha sostingut que cal acatar les sentències dels tribunals i que no dóna "cap mena de vot de confiança al Govern, perquè no ha manifestat la seva intenció de complir la llei".





A la pregunta de si pactaria amb Vox en un futur, ha respost que el preocupa molt més "que es blanquegi gent que no ha condemnat els assassinats d' ETA " abans que un partit polític que, segons ell, compleix la llei.