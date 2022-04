Granados retreu el PP i el titlla de "corrupte"

Eva Granados, portaveu del PSOE al Senat i dirigent del PSC | @ep





La portaveu del PSOE al Senat i dirigent del PSC, Eva Granados, ha celebrat que amb el nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la formació ha recuperat, segons ella, la interlocució amb el Govern , encara que li ha retreu que sigui un partit "corrupte".





En una roda de premsa aquest diumenge a Barcelona , Granados ha demanat que el PP "desterri qualsevol indici de corrupció al seu entorn, que no torni a les caminades" i, en les seves paraules, que no cedeixi al xantatge de la ultradreta.





Ha assegurat que, fins ara, el Govern no ha pogut comptar amb el PP per treballar en acords de país ni gestionar la crisi, sinó que el principal partit de l'oposició només ha posat pals a les rodes i ha mostrat "deslleialtats".





Sobre les presumptes comissions milionàries en contractes d'emergència amb l' Ajuntament de Madrid , ha criticat que " Feijóo els anomena pills als comissionistes d'Almeida, i no són pills, són pocavergonyes que roben a mans plenes, caps".





"Senyor Feijóo , no pensa fer res?", ha insistit, i ha esmentat també el cas del contracte d'emergència per a la compra de mascaretes vinculat al germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i la tercera condemna al partit pel cas Gürtel .





VOX A CASTELLA I LLEÓ

També li ha retret el pacte a Castella i Lleó, amb què Vox ostentarà la Presidència de les Corts de la comunitat i ocuparà la Vicepresidència i tres conselleries del Govern de coalició que presideixi el popular Alfonso Fernández-Mañueco.





Creu que això demostra que, si el PP estigués a càrrec de l' Executiu central, també pactaria amb Vox, "amb la qual cosa se situa en contra de tota la dreta democràtica europea".





Considera que Vox vol "trencar les regles del joc democràtic des de dins", davant l'entrada de la formació per primera vegada al govern d'una comunitat autònoma espanyola.





"PLA ANTICRISI"

També ha assegurat que el PP "no ha respost ni a una de les 11 propostes" que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha realitzat per fer front a la crisi vinculada a la guerra a Ucraïna , i ha assegurat que la solució a la no passa per una baixada indiscriminada dels impostos.





Ha defensat que Ayuso "marca el pas" de Feijóo i li ha demanat que recolzi el pla i no deixi que la presidenta de la Comunitat de Madrid li imposi el seu criteri.