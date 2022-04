Mor Mario Martínez, fundador i guitarrista de La Unión

Mario Martínez, guitarrista i fundador del grup madrileny La Unión | Twitter @launionnet





Mario Martínez, guitarrista i fundador del grup madrileny La Unión , ha mort després d'anys lluitant contra un càncer de laringe que li va ser diagnosticat l'any 2015.





El grup ha assenyalat que avui és un dia "molt trist" a causa de la mort del guitarrista, "peça clau" en la història de La Unión, partícip i creador de "grans moments i cançons".

"Amics, avui és un dia molt trist per a LA UNIÓ. Mario Martínez , peça clau en la nostra història , participi i creador de grans moments i cançons, ens ha deixat després d'una llarga lluita", ha assenyalat La Unión en un comunicat difós a xarxes socials.





La banda ha trasllat tot el seu suport i el seu condol més sentit a la família del músic. "Vola alt Mario. DEP", ha apuntat.





Abans d'anunciar que patia càncer a l'any 2015, Martínez va estar uns mesos allunyat de l'activitat del grup per motius de salut”.





"Volia donar-vos les gràcies per les vostres mostres d'afecte i interès en aquests mesos en què he estat absent. També dir-vos que recentment m'han detectat un càncer de laringe del qual estic ja rebent tractament i que em tindrà allunyat dels escenaris durant un temps “, explicava el guitarrista en un comunicat.





En aquesta línia, afegia Mario Martínez: "És una llarga carrera en què espero arribar com més aviat millor a la meta per tornar a estar amb tots vosaltres. El càncer és com el mar, no cal tenir-li por, cal tenir-hi respecte. Aprofitar l'ocasió per insistir en la importància d'acudir al metge davant de qualsevol símptoma per simple que sembli”.