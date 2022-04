Ucraïna denuncia que bombardejos russos han destruït l'aeroport de Dnipro

Dona ucraïnesa passant pel costat de cotxes calcinats | @ep





Les tropes russes han bombardejat aquest diumenge l'aeroport de Dnipro, que ha quedat completament destruït, segons ha informat al canal de Telegram el governador d'aquesta regió, Valentyn Reznichenko.





“Hi ha hagut un altre atac a l'aeroport de Dnipro . No en queda res. L'aeroport i la infraestructura propera han quedat completament destruïdes. Els coets segueixen volant”, ha escrit en un missatge en què ha afegit que de moment no es coneix si hi ha víctimes mortals.





El Ministeri de Defensa rus havia informat aquest matí d'atacs a la mateixa regió a diferents punts on, han assegurat, guardava infraestructura militar.