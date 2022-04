Wu Lei dóna la victòria a l'Espanyol al minut 90 (1-0)

Wu Lei, jugador del RCD Espanyol de Barcelona | @ep





L' Espanyol ha aconseguit la victòria 'in extremis' aquesta tarda al RCDE Stadium contra el Celta de Vigo per 1-0 . Ha estat el davanter xinès Wu Lei qui va agafar el relleu de Raúl de Tomás i es va convertir en l'heroi de la tarda al marcar un gol a escassos minuts del final del partit. El davanter xinès amb aquest gol s'estrena amb la faceta golejadora aquesta temporada i ho fa per deixar pràcticament segellada la permanència de l'equip català un any més a primera divisió.





El conjunt de Vicente Moreno es va basar en l?efectivitat per emportar-se el partit. Va tenir poques ocasions de gol durant el partit. De fet, va ser el Celta qui va equipar que va tenir diverses oportunitats per obrir la llauna però va ser Diego López qui excepte l'equip periquito. L'encert de Wu i la brillant actuació del meta gallec van ser les claus del patit però vital triomf dels blanc-i-blaus.





Molt tempteig i imprecisions en els primers minuts del partit, sent l' Espanyol el que va aconseguir la pilota però va ser el Celta el que va donar el primer ensurt. Al minut 8, Aspas , que seria, es va treure un bon tret però Diego , que tornava després de superar les seves molèsties al bessó, es va lluir amb una bona mà. I al rebuig, Brais amb un xut llunyà enverinat va tornar a provar el porter periquito, de nou una muralla.





Brais , gairebé arribant al minut 30 de partit, va tornar a emprar-se sense sort, encara que Darder va ser el que va merèixer marxar al descans amb premi. El ' mag ' periquito es va inventar una incursió que el va portar fins a la cuina celestre després de desfer-se de fins a tres defensas, però el seu centre no va trobar rematador ja que va haver de xutar per culminar el seu 'jugadón' que va aixecar la grada. Brutal.





Abans del descans, revés per a l' Espanyol ja que Yangel Herrera va veure groga, la cinquena en el seu còmput personal, i no serà al Wanda diumenge que ve.





RDT no va ser ni de lluny, el d'anteriors partits, segurament minvat per les molèsties a l'espatlla. Tot i així va tenir una clara al 75' , però Araujo li va robar la cartera, desfent el mà a mà de l'ariet periquito amb el porter visitant. L' Espanyol no reaccionava , obtús i sense enganxada.





Es va animar el partit a la recta final, posant la directa els periquitos. El Celta havia merescut marcar, però va ser l ?Espanyol qui va tenir la més clara al final. Al 84', Wu Lei se'n va anar com una bala però Dituro li va guanyar la partida amb una bona mà per marrar el gol. Puado va caçar el rebuig, però no va encertar a perforar la meta.





Va prémer l' Espanyol amb tot in extremis i va aconseguir premi. Va avisar RDT al 88' , però va ser Wu Lei el que es va estrenar en gran. El porter Dituro va regalar una pilota amb una passada molt arriscada que va recollir Darder . I el 'mag' va servir a Wu que es va treure un obús col·locat per posar l' 1-0 al 89'.

Encara hi va haver temps perquè Diego López es lluís a xut de Javi Galán , però el triomf no es va escapar del RCDE Stadium una jornada més.





I l?afició va explotar d?alegria després de la nova victòria del seu equip davant un rival directe i després d?un partit on els gallecs van donar molta guerra i als catalans els va costar emportar-se el gat al?aigua. Al final, el RCDE Stadium continua sent un fortí i l' Espanyol pot donar per lligat el primer objectiu, la permanència.