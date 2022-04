Espanya apostarà per l'energia eòlica marina a finals d'aquesta dècada

Parc eòlic a Espanya | @ep





La intenció del Govern espanyol és començar a apostar per l'energia renovable en els propers anys. És per això que l' Executiu comandat per Pedro Sánchez, té la intenció de desenvolupar entre 15 i 17 parcs eòlics flotants al mar en acabar aquesta dècada. Per això, necessita desenvolupar una tecnologia incipient en què és líder i que això li pot obrir mercats a tot el món. Tot i que Espanya lidera la generació d'energia eòlica terrestre, encara no ha apostat per l'altra variant.





Espanya mai no s'ha arribat a pujar al tren de l'eòlica marina degut fonamentalment a una qüestió física: les aigües territorials espanyoles són molt profundes i aquesta tecnologia necessita una fonamentació fixa, cosa que resulta impossible a partir dels 50 metres de profunditat. Però l?eòlica flotant, que no té aquests requeriments, s?està obrint camí i el Govern aspira a convertir-se en el referent europeu d?aquesta tecnologia. L'eòlica flotant ha estat la gran promesa de futur del “ Wind Europe ”, el congrés més important del sector que s'ha celebrat aquesta setmana a Barakaldo .





El Consell de Ministres va aprovar el 10 de desembre del 2021 el full de ruta per al “ desenvolupament de l'eòlica marina i de les energies del mar a Espanya ”. Aquesta estratègia, elaborada pel Ministeri per a la Transició Ecològica posa una atenció especial en la tecnologia flotant. L' Executiu aspira que el 2030 el país compti amb entre 1 i 3 gigawatts (GW) d'aquesta renovable, cosa que suposaria que al millor dels escenaris el 40% de tota la potència instal·lada a la UE a finals d'aquesta dècada estaria a Espanya , segons els plans que tenen les institucions europees.





Amb la potència que s'espera dels aerogeneradors marins el 2028-2029, de 15 megues per màquina, suposen 15-17 parcs amb 15-17 aerogeneradors cadascun . Espanya té set mil quilòmetres de costa, per la qual cosa es podran dispersar. És molt important desenvolupar un mercat local espanyol mínim , que faci de "efecte tractor" sobre tota la cadena de valor de l'eòlica flotant.

Espanya és el primer desenvolupador de prototips del món . De les tretze instal·lacions flotants de prova que hi ha actualment, onze han estat fabricades per empreses espanyoles. A les costes espanyoles hi ha prototips a Gran Canària ia Biscaia. Les solucions que s'estan provant perquè els molins surin són variades: des de l'anomenada " spar " (espàrrec), una orsa de 60 metres d'acer i formigó en vertical que estabilitza l'aerogenerador, fins a una torre telescòpica de formigó del projecte canari Eliza .





Els aerogeneradors flotants es construeixen al port i es porten flotant al seu destí , mentre que els fixos s'han de construir al mar, cosa que requereix més complexitat, amb grues enormes. Un cop instal·lats mar endins, la generació és molt més gran que el seu equivalent a terra, perquè el vent és més fort i més estable. A més, l'impacte visual és mínim, ja que estan allunyats de la costa, i només hi ha un propietari del “sòl”: l' Estat.





Un dels aspectes que més feta enrere a l'hora d'apostar per aquest tipus d'energia eòlica és que la tramitació dels parcs triga uns sis anys . La declaració mediambiental és més complicada que a terra, perquè hi ha un coneixement menor dels efectes que generen al medi marí, i perquè cal compartir el mar, buscant llocs que no perjudiquin els pescadors i que no interfereixin en les rutes marítimes.





El primer pas que cal prendre serà aprovar els plans d'ordenació de l'espai marí, per poder fixar els possibles emplaçaments i regular la coexistència amb altres activitats. Està previst que estigui llest per a aquest mateix trimestre. Posteriorment i després es realitzarà la convocatòria de la primera subhasta, que és possible que es pugui anunciar a finals d'any i la convocatòria en el primer trimestre del 2023.





Les tres qüestions que presentarà la subhasta seran les següents: La reserva de la zona, per així poder fer les proves i els mesuraments oportuns; saber com es garanteix l'accés i la connexió a la xarxa elèctrica quan el parc comenci a funcionar, i un règim retributiu. Això significa que s'haurà de fixar la contraprestació que rep l'empresa promotra perquè megawatt que es produeixi. L'objectiu serà tenir tot llest el 2028-2029.





A més de l'energia eòlica, el full de ruta també contempla l'impuls a altres tecnologies renovables lligades al mar. I preveu que d'aquí al 2030 s'instal·lin fins a 60 megawatts (MW) d'altres energies encara en fase precomercial, com les que aprofiten la força de les onades i les marees.