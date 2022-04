Europa diu adéu a l'ús de les mascaretes a interiors excepte els països del sud

Les mascaretes no seran obligatòries a interiors a partir del 20 d'abril a Espanya | @ep





Aquesta setmana la ministra de Sanitat, Carolina Darias, anunciava la fi de les màscares a interiors, excepte excepcions. Per tant, a partir del proper dia 20 d'abril , precisament després de setmana santa, les persones que ho desitgen podran desprendre's de la màscara a interiors. El 20 de maig del 2020 va ser el dia que el Govern d'Espanya aprovava el decret llei pel qual les màscares començaven a ser obligatòries a causa de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. Han passat 23 mesos i sis onades de contagis perquè la societat sigui lliure de decidir si portar mascareta o no a interiors.





Espanya serà un dels darrers països, al costat de Portugal, Grècia i Itàlia (que preveuen la seva eliminació al maig), a desfer-se'n. No obstant això, aquesta decisió, que arriba gairebé dos anys després de la primera llei que la va fer obligatòria per a la població més gran de sis anys, ja porta setmanes i fins i tot mesos implantada en alguns dels principals països europeus malgrat tenir una incidència acumulada molt més alta que Espanya , on la Incidència Acumulada porta estancada des de fa setmanes al voltant dels 450 casos.





Països amb màscara obligatòria a interiors | Fotografia de Teresa Gallardo





Precisament, França va ser un dels últims països a deixar de banda l'obligatorietat de portar mascareta a interiors i ho feia amb una Incidència Acumulada de 1.191 contagis . Un altre país on es pot anar a fer comprar sense haver de fer servir mascareta és Alemanya que registra una taxa de contagi altíssima i una Incidència Acumulada a set dies situada a 1.394 contagis nous.





És curiós que la majoria de països que van decidir deixar de banda l' ús obligatori de les mascaretes en interiors ho van fer amb una incidència molt més alta que Espanya . Una de les excepcions seria Suècia , que ho va fer una Incidència Acumulada a 14 dies de 283 casos. El cas més significatiu és el dels Països Baixos , que el dia que es va deixar d'utilitzar la mascareta en interiors els contagis repuntaven més enllà dels 7.000 casos per 100.000 habitants.





Altres dels països amb incidències desorbitades però que, tot i així, van decidir dir 'adéu' a les mascareta van ser Dinamarca i Noruega amb una incidència al voltant dels 3000 contagis o Finlàndia, que ho va fer amb un IA de més de 1000.





D'aquesta manera, Espanya , juntament amb Itàlia (1.644), Grècia (2.581) i Portugal (1.651), serà dels últims països a eliminar aquesta mesura el proper 20 d'abril, malgrat que el nostre país lidera la vacunació a Europa ( 92,5%), l'ocupació de llits UCIS per pacients COVID no arriba al 5% i la incidència acumulada està estancada des de fa setmana en els 400 casos.





Fins a 15 països europeus, sense mascareta a interiors

Així, després que el nombre de casos a Europa comencés a baixar de nou en les darreres setmanes després d'un repunt a principis de març, fins a un total de 15 països europeus han anat anunciant des del 27 de gener passat el final d'aquesta mesura o la seva relaxació en determinades situacions per controlar la pandèmia i deixar-la enrere com més aviat millor.





Regne Unit va ser el primer a deixar enrere aquest complement pandèmic. El 27 de gener (amb una incidència que rondava els 2.000 casos) eliminava les restriccions essencials contra la covid-19 i malgrat la seva xifra rècord de contagis –l'última setmana se'n va reportar més de 79.000, segons l' Oficina Nacional d'Estadística – el El Govern no es planteja tornar enrere.





Suïssa la va suprimir l?1 d?abril amb 2.749 casos per cada 100.000 habitants a 14 dies; igual que Hongria , Polònia i Romania , encara que en aquests tres països la IA no ha superat els 400 punts les últimes setmanes i la tendència és a la baixa. I a Bèlgica , amb una incidència que superava els 700 el 8 d'abril, quan es va suprimir, avui supera els 1.200 casos i dóna per superada la pandèmia.





Irlanda i Islàndia també haurien prescindit de la mascareta abans que Espanya .





DISPARITAT D'OPINIONS

La decisió de retirar l'obligatorietat de l'ús de mascaretes a interiors ha dividit les comunitats autònomes. Per Andalusia , es considera que el Govern es precipita prenent aquesta decisió mentre Madrid exigia retirar-la fa un mes. Qui si va fer un va passar més endavant va ser Catalunya que va amenaçar el Govern amb retirar les màscares en interiors de manera unilateral abans de Setmana Santa.









Tot i això, els tècnics coincideixen que, en una primera fase, la peça ha de continuar utilitzant-se en els centres sanitaris, residències i transport públic . També hi ha consens que desapareguin a les escoles, començant pels més petits, però no és clar si s'han de mantenir en espais laborals. I com tot des que ha aparegut el cóvid a la societat, els experts també discrepen en si s'ha de continuar utilitzant o no.





Rafa Toledo, catedràtic de Parasitologia de la UV aposta per retirar les mascaretes en interiors mentre que la viròloga , Sandra Ciesek, ha subratllat que les crides a la responsabilitat individual estan bé, però ha anticipat que, amb el nombre actual d'infeccions i les noves regles, “serà molt difícil evitar el virus”.

















Per part seva, la majoria d'experts criden a la "precaució" ia la "responsabilitat" i adverteixen que, encara que les xifres d'ingressats a hospitals i UCI ha baixat, "el virus segueix circulant" i caldrà estar "molt atents a veure què passa”. "L'única cosa és recomanar que les persones de certa edat o vulnerables per un altre motiu, la segueixin portant", adverteixen.