Les empreses s'anticipen: Ja comencen a fer les comandes de Nadal pel retard a la cadena de subministraments

Contenidors de port que contenen les mercaderies arribades per mar | @ep





El Nadal passat va ser recordat pels retards que es van experimentar a la cadena de subministraments. Això que va passar l'any passat ha provocat que moltes empreses decideixin fer ja les comandes perquè els puguin arribar abans de Nadal . De fet, algunes empreses han avançat entre dos i tres mesos les comandes mentre que d'altres han optat per incrementar el volum de compres. Aquestes són dues de les mesures que estan adoptant les companyies per seguir el ritme de la demanda creixent dels consumidors.





Abans d'aparèixer la pandèmia del coronavirus, els vaixells portacontenidors trigaven entre 40 i 50 dies a anar des d' Àsia fins als Estats Units . Dos anys i mig després de pandèmia, la durada ha augmentat fins a una mitjana de 80 a 90 dies segons dades de la plataforma de reserva de transport Freightos . Aquest termini podria estendre's al juliol amb la renegocació dels contractes dels treballadors dels ports de Los Angeles i Long Beach. Per aquest motiu, moltes companyies, com el fabricant de joguines Fat Brain Toys o el minorista d'articles de luxe sense marca Italic , planegen fer les comandes amb mesos d'antelació per no veure's una altra vegada en la situació de rebre'ls al gener quan els esperaven a desembre.





Moltes companyies decideixen demanar muntanyes d'existències. El fet d'haver incrementat la demanda dels consumidors ha fet que els inventaris pensats per durar mesos s'esgotessin en qüestió de setmanes o fins i tot dies. Unit als retards a la cadena de subministraments, ha estat impossible poder reposar els productes esgotats.





Hi ha empreses més que reconegudes com Nike que han assegurat que el seu creixement durant l'últim semestre hauria estat força més gran si haguessin tingut més inventari pel fet que el 65% està experimentant retards en el seu transport. Per això, per a moltes organitzacions la solució passa per incrementar el volum de comandes que no es vendran en molts mesos, cosa que arriba a ser una proposta complicada atès que és difícil predir la demanda amb tanta antelació i implica mobilitzar el capital circulant.





L'avançament i l'increment del volum de les comandes està saturant els ports més actius dels EUA , els de Los Angeles i Long Beach , i està obligant alguns minoristes a redirigir les seves mercaderies a altres ports com els de Houston, Seattle i Charleston. Als ports de Carolina del Sud, entre els quals hi ha aquest últim, el volum de càrrega entrant al febrer es va incrementar un 45% respecte al mateix mes de l'any anterior, segons recull Forbes .





L'agressiva estratègia de moltes companyies per prevenir possibles retards en podria ser la culpable. L'avançament de les comandes o l'increment del seu volum significa que una càrrega encara més gran ha de ser enviada des d' Àsia als EUA , cosa que podria obstaculitzar la ja de per si mateixa desgastada cadena de subministraments.





EL CANVI CLIMÀTIC, UNA ALTRA AMENAÇA PER A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT

A la pandèmia i la invasió d' Ucraïna se sumen els efectes del canvi climàtic a la cadena de subministrament. Els episodis meteorològics extrems com ara gelades, inundacions o sequeres generaran escassetat d'energia i productes i tensaran encara més la logística del comerç internacional.





A diferència dels esdeveniments viscuts aquests dos darrers anys, el canvi climàtic pot provocar danys profunds i duradors a la cadena de subministraments. pujada del nivell del mar serà una de les principals amenaces per al comerç internacional, ja que pot inutilitzar ports i altres infraestructures de costa.





Des de la Universitat de Yale sostenen que els ports marítims, responsables del 90% dels nòlits del món, hauran de fer grans inversions per blindar-se davant aquesta conseqüència del canvi climàtic.





No es tracta de supòsits teòrics, sinó una realitat. Exemple d'això és la gelada a Texas el febrer del 2021, que va generar una de les pitjors crisis energètiques del país i va forçar el tancament temporal de tres plantes de semiconductors i el trànsit de carreteres, cosa que, al seu torn, va donar lloc a retards a la cadena de subministrament entre Texas i el nord-oest del Pacífic , segons publica EjePrime . O les inundacions de l'estiu passat a la Xina , que van alterar la cadena de subministrament de carbó i van obligar a tancar una fàbrica de Nissan .