Accident a Sant Sadurní d'Anoia provoca 14 km de retenció

Accident a Sant Sadurní d'Anoia | @ep





Un accident a la provoca aquest diumenge a la tarda 14 quilòmetres de retenció a l'AP-7 entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia , direcció nord.









Segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit (Sct) a Europa Press, a l'accident hi han estat implicats cinc vehicles, i no hi ha cap ferit greu.





L?accident ha obligat a tallar un carril, que ja s?ha reobert.