Macron guanya cómodament la primera volta de les elecciones franceses /@EP

El president francès i candidat a la reelecció, Emmanuel Macron, ha estat el més votat (28,6 per cent) en la primera volta de les eleccions franceses celebrada aquest diumenge i es disputarà la Presidència el proper 24 d'abril amb la candidata ultradretana, Marine Le Pen (24,4 per cent), segons el sondeig a peu d'urna d'Ifop-Fiducial.



El tercer candidat més votat ha estat Jean-Luc Mélencho, d'esquerra, qui ha obtingut un 20,2 per cent de les paperetes, segons aquest estudi.

Molt per darrere queden l'altre candidat d'extrema dreta, Éric Zemmour (6,8 per cent); el candidat ecologista, Yannick Jadot (4,8 per cent) i la candidata conservadora, Valérie Pécresse (4,6 per cent). Jean Lassalle, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou i Nathalie Arthaud no superen el 4 per cent.

ELS ELIMINATS DEMANEN QUE ES VOTI A MACRON



Cal apuntar que la majoria dels partits que han quedat eliminats a la primera ronda de les eleccions han demanat als seus simpatitzant que a la segona volta votin Emmanuel Macron per tal de que no guanyi Le Pen.

Les enquestes a peu d'urna d'OpinionWay, Ipsos-Steria, Harris Interactive i Elabe també situen Macron i a Le Pen en la segona volta de les eleccions presidencials.