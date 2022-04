Luuk de Jong dóna tres punts al Barça /@EP

El FC Barcelona va visitar el Llevant aquest diumenge a la 31a jornada de Lliga. I semblava que ho diria adéu definitivament a la competició, però Luuk de Jong va aparèixer al minut 92 per donar-li la victòria al seu equip.

El matx va ser tota una bogeria, ja que l'àrbitre va xiular fins a tres penals contra el Barça. Dos els van materialitzar els encarregats de llançar-los i un va poder aturar-lo Ter Stegen. Així, qui va obrir el marcador va ser Morales, encara que poc els va durar l'alegria als homes del Llevant perquè primer Aubameyang a centre de Dembélé i poc després Pedri a passada de Gavi van posar el Barça al davant.

Però poc després el col·legiat va indicar un altre penal, aquesta vegada comès per un Lenglet que acabava de saltar al terreny de joc, i Melero el va transformar en gol. Al Barça, que havia jugat tot el matx sense la gràcia que l'ha caracteritzat en els últims enfrontaments, se li escapaven els tres punts. I és que sí que és cert que els gols del Llevant van arribar a pilota aturada, però el conjunt valencià no va posar les coses fàcils als blaugrana.

El Barça no va trobar sortida des del darrere perquè faltava Piqué, lesionat. Xavi va decidir fer rotacions al mig del camp, a les quals va haver de posar remei a mesura que avançaven els minuts. Els blaugrana no es ficaven al partit, no estaven còmodes, i això es notava en el resultat. No obstant això, ja en el temps afegit va aparèixer Luuk de Jong, que juga poc però quan gaudeix de minuts ho fa amb bons resultats.

Tant, que en aquesta ocasió va donar tres punts a un Barça que segueix lluny del líder a la classificació, però que es manté en un segon lloc empatat a punts amb el Sevilla, que ha jugat un partit més.