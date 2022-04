Iniesta, Puyol i Xavi Hernández guanyen als seus recursos a Hisenda /@EP

L' Audiència Nacional ha anul·lat tres inspeccions de l'Agència Tributària a Xavi Hernández, Carles Puyol i Andrés Iniesta, tots tres és jugadors del FC Barcelona, perquè Hisenda va utilitzar una forma equivocada de calcular els diners que havien de pagar en impostos pel fet de tenir transferits els drets d'imatge a empreses pròpies.

Europa Press ha tingut accés a tres sentències dictades al març, en què els magistrats coincideixen en el fet que el càlcul aplicat per Hisenda va ser improcedent. Per aquesta raó, la Sala Contenciosa ha tombat les resolucions del Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC), adscrit al Ministeri d'Hisenda.

En el cas de Xavi, aquest va recórrer la inspecció al·legant que l'Agència Tributària havia barrejat els diners que havia cobrat per ser jugador del Barça amb què havia obtingut mitjançant altres entitats, apunta una sentència del 21 de març.

Puyol, per part seva, va recórrer la decisió del TEAC mitjançant Massivert, inspeccionada per la delegació especial de l'Agència Tributària de Catalunya, que la instava a abonar una suma de 1.119.947 euros pel període 2010/12 i 592.067 euros més pels anys 2013 i 2014. Però com en els altres dos casos, l'Audiència Nacional conclou que la inspecció d'Hisenda no justifica per quina raó va aplicar "un mètode subsidiari amb caràcter preferent als legalment previstos com a principals".

Pel que fa a Iniesta, l'Audiència ha arribat a la mateixa conclusió: Hisenda va utilitzar amb ell "un subsidiari, sense justificació suficient de la impossibilitat d'aplicar-ne els principals, i per això la valoració ha de ser anul·lada".