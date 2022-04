Rússia deté un soldat del seu exèrcit per violar un nadó a Ucraïna

Un soldat rus suposadament es va filmar violant un nadó d'un any a Ucraïna i va compartir l'horrible vídeo a les xarxes socials. Alexei Bychkov està acusat de ser l'home darrere de l'assalt, i ha estat detingut per la mateixa policia russa.





L'arrest es produeix després que Lyudmila Denisova, comissionada de drets humans al Parlament d'Ucraïna, denunciés que les tropes russes van violar nens durant la guerra. En una declaració a Telegram, va dir que una nena de 14 anys a Bucha va ser violada per cinc soldats i, com a resultat, ara està embarassada.





Nadó @unsplash





En un altre incident impactant, un nen d'11 anys a la mateixa ciutat també va ser violat davant de la seva mare , a qui van lligar a una cadira i la van obligar a mirar. La defensora del poble va afegir que tres soldats també van violar una dona de 20 anys a Irpin.





Una declaració anterior compartida divendres deia que els russos havien violat una nena de 16 anys i la seva àvia de 78 anys en un poble de la regió de Jerson. "No hi ha lloc a la terra o a l'infern on els delinqüents racistes es puguin amagar de les represàlies", va dir Denisova.





Va instar les víctimes a denunciar els casos de violència sexual per part dels militars, per difícil que sigui, i va afegir que "han d'assumir la responsabilitat més estricta".





Els comentaris de la Sra. Denisova es produeixen una setmana després que Human Rights Watch (HRW) publiqués un informe que inclou testimonis de soldats russos que van violar i van executar civils ucraïnesos.