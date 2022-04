Aquest dilluns 11 d'abril se celebra el Dia Mundial del Parkinson, una malaltia de la qual tothom ha sentit parlar però de la qual es coneix poc en realitat. El Parkinson són més que tremolors a les mans . De fet, és la segona forma més freqüent de malaltia neurodegenerativa, expliquen des de la Generalitat de Catalunya. A Espanya la pateixen al voltant de 150.000 persones i a Catalunya en són 29.152 els pacients diagnosticats.

Tot el que has de saber del Parkinson, una malaltia desconeguda que afecta milers de persones a Espanya /@EP

QUINS SÓN ELS SEUS SÍMPTOMES?

Com bé dèiem, la majoria de la població associa el Parkinson amb tremolors a les mans. Si bé és cert que aquests es produeixen, ni apareixen en tots els casos (només en tenen el 30-35% dels pacients) ni molt menys són l'únic símptoma de la malaltia. I és molt important conèixer bé quins són els símptomes per detectar-los aviat i iniciar un tractament primerenc.

El Parkinson es caracteritza per una pèrdua o degeneració progressiva de les neurones que ajuden a controlar el moviment. Així, això pot provocar tremolors, però també desequilibri, dificultat per moure's, rigidesa o moviments més lents. Les persones que tenen Parkison veuen com a poc a poc comencen a tenir cada cop més dificultats per lligar-se les sabates, per escriure o per vestir-se. Es veuen incapacitades per fer tasques del dia a dia.

QUI POT PATIR PARKINSON?

El Parkinson és una malaltia que s'associa a l'edat. Així, a més edat, més probabilitats que aquesta patologia degenerativa faci acte de presència. És per això que hi ha més casos als països més desenvolupats, ja que la seva esperança de vida és més alta.

En aquesta línia, la majoria de persones amb Parkinson tenen més de 65 anys. Però cal apuntar que a Espanya, el 15% dels pacients diagnosticats amb aquesta malaltia no arriben als 50 anys.

COM ES TRACTA?

Els malalts de Parkinson ho seran per sempre: no té cura . Tanmateix, el que sí que hi ha són teràpies per intentar frenar el desenvolupament dels símptomes. És a dir, per alentir-los, per fer que triguin més temps a aparèixer.

Per això és essencial un diagnòstic primerenc de la malaltia, encara que els experts apunten que cada pacient triga entre un i tres anys a rebre un diagnòstic des de l'aparició dels primers símptomes. Però com més aviat es comenci a tractar, més èxit hi haurà en l'alentiment de la progressió de la malaltia, cosa que farà millor i més fàcil la vida del pacient durant més temps.

D'altra banda, a més dels tractaments mèdics, alguns estudis científics han demostrat que hi ha altres factors que poden ajudar amb la malaltia. Per exemple, recentment us explicàvem a Catalunyapress que un estudi recent publicat a la revista mèdica Neurology concloïa que la progressió del Parkinson podria alentir-se fent exercici durant quatre hores a la setmana.

Cal apuntar, per altra banda, que el curs de la malaltia és diferent a cada pacient. Però que de mitjana, les persones triguen a desenvolupar demència per Parkinson una mitjana de vint anys.