MicroBank, el banc social de CaixaBank, va ajudar a la creació de 17.007 llocs de treball directes durant l'any 2021 mitjançant els negocis i autònoms que van rebre un microcrèdit de l'entitat, segons un estudi sobre l'impacte social elaborat per KPMG Asesores i Stone Soup Consulting.

Els microcrèdits concedits per MicroBank van ajudar a crear prop de 17.000 llocs de treball directes el 2021 /@caixabank

El 84% dels emprenedors enquestats asseguren haver millorat la seva situació laboral i les previsions per 2022 també són positives, ja que fins a un 57% dels negocis preveu realitzar noves contractacions de personal durant aquest any. En total, l'any passat es van iniciar 6.672 negocis amb el suport financer del banc social de CaixaBank.

L'informe de KPMG Asesores i Stone Soup Consulting, d'altra banda, posa de relleu que els menors de trenta-cinc anys, així com les dones i persones en situació prèvia d'atur són els col·lectius afavorits per la creació d'ocupació a través dels microcrèdits de MicroBank.

"Les dades relatives a la generació d'ocupació de 2021 són eloqüents i ens confirmen que l'impacte social que es deriva de l'activitat de la nostra entitat es tradueix en la creació de riquesa i benestar", detalla Cristina González Viu, la directora general MicroBank.

De l'estudi se’n desprèn que la major part de l'ocupació vinculada a l'activitat dels negocis finançats per MicroBank correspon al sector dels serveis professionals (59%), seguit del comerç detallista (19%) i l'hostaleria i la restauració (17%). La resta es reparteix entre el sector primari i els negocis relacionats amb les noves tecnologies. Respecte a la qualitat de l'ocupació creada, el 60% correspon a contractes a temps complet. Així mateix, el 84% dels emprenedors enquestats afirmen haver millorat la seva situació laboral.

IMPACTE EN LA SOCIETAT

L'any passat, els negocis recolzats per MicroBank van aportar 3.595 milions d'euros a l'economia espanyola, dels quals 1.781 milions d'euros van ser de forma directa i 1.813 milions d'euros de forma indirecta i induïda. L'import global equival al 0,3% del PIB espanyol.

MicroBank va atorgar al llarg de l'any passat fins a 102.080 microcrèdits per valor de 742 milions d'euros. Aquestes operacions inclouen tant les destinades a afrontar necessitats puntuals de les famílies amb dificultat d'accés al sistema financer tradicional com els microcrèdits enfocats a la creació o consolidació de negocis. A banda, MicroBank va concedir 5.142 préstecs més amb impacte social per un import de 209 milions d'euros.

En conjunt, MicroBank ha finançat projectes amb impacte social per valor de 953 milions d'euros l’any 2021, un 5,8% més que durant 2020 i la xifra més elevada des de la fundació de l'entitat l'any 2007.

AFAVORIR LAINCLUSIÓ FINANCERA

MicroBank dona resposta als diferents segments de població que no tenen prou cobertes les necessitats financeres. Té un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible de CaixaBank, en el qual té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit als collectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank recolza al seu banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l'extensa xarxa comercial de CaixaBank per posar a disposició del client tota la gamma d'opcions amb la màxima qualitat de serveis i proximitat possibles.