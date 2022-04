Carmen Balcells, la “Mare gran” dels escriptors que va intentar igualar els seus ingressos als dels futbolistes

“Escriure sobre una persona que s'ha convertit en personatge no és fàcil, i encara menys sobre algú que ja en vida ha estat considerada un mite, perquè hi ha la temptació de caure en l'hagiogràfic, cosa que, per descomptat, intentaré evitar” diu Carme Riera a les primeres pàgines de Carmen Balcells, traficant de paraules (Debat), una biografia exhaustiva, sincera i documentada sobre l'agent literària espanyola que va revolucionar tant la negociació dels drets d'autor, com el tractament fiscal dels mateixos. . En efecte, “des dels seus començaments als anys seixanta es va obstinar a aconseguir contractes dignes, sense les clàusules draconianes que els lligava de per vida a un editor” i, a més “va aconseguir que s'aprovés el Reial decret 214, de 5 de febrer de 1999, que permetia tributar pels drets d'autor de manera fraccionada”. Una cosa que va passar, malgrat ser simpatitzant del PSOE, durant el govern d'Aznar, després d'una reunió a la Moncloa i amb el suport d'Ana Botella i de Marina Castaño.









Però qui va ser aquesta dona tan poderosa com per assolir aquests èxits ? Nascuda al poblet lleidatà de Santa Fe de Segarra, es va iniciar, després d'haver exercit diversos oficis, al d'agent literària amb Vintila Horia i després amb l'editorial Seix Barral per acabar independitzant-se i creant la seva pròpia agència. Luis Goytisolo va ser el primer client, encara que va anar sumant García Márquez (a qui el va portar Caballero Bonald), Isabel Allende (en què va confiar des del principi de la carrera de l'autora xilena), Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes, Nélida Piñón , Cabrera Infante, Bolaño, Edward, Cela, José Donoso i un llarg etcètera -més de 400, entre els quals s'ha d'incloure a la mateixa Riera-, si bé no va voler ser-ho de Paulo Coelho i va lamentar no haver representat Saramago. El seu interès per la literatura hispanoamericana i la influència que va tenir a l'establiment a Barcelona d'alguns dels seus principals autors ha fet que sigui considerada la responsable del concepte de “boom” d'aquella literatura, cosa que Riera creu que no és cert. En conjunt, va signar més de 50.000 contractes.







La defensa dels seus representats el va portar a durs enfrontaments amb els editors, fins al punt que alguns la consideraven una “terrorista (cultural)”. Beatriz de Moura, de Tusquets, la va menysprear qualificant-la de “ senyora de poble ”. Curiosament amb José Manuel Lara “tot i que combatés a dentellades amb escomeses i cops baixos… especialment per part de Lara, es tenien una gran admiració i gran afecte”. L'editor sevillà es va oposar rotundament una vegada a l'intent d'alguns dels seus congèneres d'organitzar-li un boicot.





La clau de les seves negociacions es trobava en tres conceptes: temps, espai i format i una de les seves estratagemes va ser la utilització de la “torna”, vella pràctica comercial catalana que consisteix a complementar la venda d'un valor segur amb un complement menys atractiu. que permetia “colar” a autors menys comercials o coneguts, però en els que creia . En tot cas, “Balcells sempre va tenir l'obsessió d'igualar en l'aspecte econòmic i publicitari els escriptors amb els esportistes, especialment amb els futbolistes”.





El coneixement per ciència pròpia que Riera va tenir de Balcells permet definir els trets d'una personalitat que va ser desbordant, i fins i tot en alguns aspectes contradictòria. I així considera que la dura negociadora va ser, alhora, generosa i despresa (“si no volies que es desprengués d'alguna cosa havies de tenir cura de no lloar-ho, perquè corries el perill que t'ho regalés”), “amable fins a la seducció si li queies bé i insensata en molts aspectes” (en certa ocasió va demanar al restaurant Vía Véneto totes les angules que hi hagués), “de llàgrima fàcil, ciclotímica, disposada a estimar intensament i a odiar de la mateixa manera”, segurament “vulnerable , insegura i infeliç” i curiosament també supersticiosa, aspecte que atribueix a la possible influència de García Márquez (va consultar Maddalena Magliano i va tenir Laura Morpurgo com a “astròloga de capçalera”) A tot això caldria incloure la seva discreció (mai va voler revelar-ho que va passar amb la bufetada de Vargas Llosa a García Márquez (tot i que coneixia amb detall les dues versions dels seus autors de luxe).





La influent agent literària no es va significar políticament durant el franquisme i “mai va recolzar la causa de la independència (de Catalunya), sinó tot al contrari” perquè “sempre va declarar que se sentia tan catalana com espanyola”, cosa que va suscitar la reticències dels nacionalistes i del govern autònom, al punt que aquest no va saber negociar la conservació del seu valuosíssim arxiu que va acabar sent adquirit pel Ministeri de Cultura, encara que també va cedir a la Biblioteca de Catalunya 50.000 exemplars de primeres edicions dels seus autors. Van acabar concedint-li la Creu de Sant Jordi, però va trigar a arribar i per descomptat amb posterioritat a la Medalla d'Or de les Belles Arts i a la del Mèrit Cultural de Barcelona (l'Ajuntament del qual, malgrat el seu manifest interès per incorporar el nom de dones a la toponímia urbana, encara no ha tingut temps de fer-ho amb el de Balcells).





L'autora no eludeix al·ludir a alguns aspectes de la vida sentimental. Casada amb Luis Palomares, un marit “al qual vaig sentir dir que «no feia servir», però del que en molts aspectes depenia, les opinions del qual respectava molt més del que semblava i que gairebé sempre, davant dels projectes desmesurats de Carmen… tractava de fer-lo veure que no valia la pena ni tan sols emprendre'ls”. Amb ell va tenir un fill del qual sempre es va sentir responsable de no haver pogut atendre degudament i de les capacitats del qual va dubtar, però que, fet i fet, ha estat el seu continuador a l'agència literària.





Carme Riera, que confessa “he intentat escriure aquest llibre de la manera més objectiva possible i sempre tenint en compte les opinions, tant favorables, com desfavorables”, conclou que “hi va haver un abans i un després de Balcells per als escriptors, no només per a els que vam tenir la fortuna de ser representats, sinó per a tots, ja que fet i fet tots es van beneficiar de la seva lluita a favor dels creadors”.