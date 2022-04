José Antonio Canales surt en defensa de Kiko Rivera /@EP

José Antonio Canales ha sortit en defensa de Kiko Rivera i ha reivindicat el seu dret de cuidar la seva dona i filles.

"Si estigués a la mà que la seva mare no estigués en aquesta situació, em semblaria fatal que se n'anés a m'és igual el lloc. Però si ell no ho pot solucionar i té una família, una dona i unes filles per atendre, i treure'n d'una voràgine en què ell viu, em sembla fenomenal i que ho hauria de fer més", ha explicat el torero en declaracions a Europa Press recollides per aquest mitjà.