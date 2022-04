Imputada una extrabaixadora de premsa de Podem per haver cuidat els fills de Iglesias i Montero

El titular del Jutjat d'Instrucció Número 42 de Madrid ha acordat imputar per un presumpte delicte de malversació l'extraballadora de premsa de Podem Gara Santana per aclarir si, tal com va assenyalar una exescorta del partit a la seu judicial, va fer de cuidadora dels fills de Pablo Iglesias i Irene Montero el 2019, abans que aquesta fos ministra d'Igualtat. La dona haurà de comparèixer el 10 de maig a les 10:45 hores.





La decisió té lloc després que el jutge instructor estimés la petició realitzada per les acusacions populars exercides per Vox i ProLege i requerira Podem que identifiqués la persona a qui l'exescorta es va referir com a "Gara", que hauria treballat el 2018 amb l'equip de premsa de Montero.





En aquell moment, el magistrat no va fixar data per a la declaració i va precisar que, segons el que respongués Podem sobre si va cobrar del partit o del Congrés, en diria comparèixer en qualitat de testimoni o d'investigada.





Finalment, en una providència del 8 d'abril, el jutge Juan José Escalonilla ha acordat citar-lo com a investigada per un presumpte delicte de malversació.





LA DECLARACIÓ DE L'EXESCOLTA





Vox i Prolege van demanar la seva declaració en dos escrits després que una exescorta de Montero assegurés en seu judicial com a testimoni que "Gara" va fer tasques de cuidadora dels menors. Es tractaria de la segona empleada de la formació a què es vincula amb aquest tipus de treballs, atès que l'exresponsable de Compliment Normatiu de Podem Mónica Carmona va denunciar ja que Teresa Arévalo --excap de gabinet de Montero investigada a la causa-- feia de "cuidadora" d'un dels menors.





L'exescorta va declarar el 22 de març passat en el primer interrogatori que se celebra en aquesta peça separada des que l'Audiència Provincial de Madrid ordenés al jutge reprendre el procediment que havia derivat a un altre jutjat. Davant del que s'ha revelat, les acusacions exercides per Vox i ProLege van remetre escrits al jutjat per reclamar la seva compareixença.





A més, la formació liderada per Santiago Abascal va demanar que es requereixi a l'exescorta una còpia dels xats de Telegram en què rebia instruccions, relatives a l'encàrrec de recollir l'extrabaixadora de premsa.





LA DENÚNCIA ORIGINAL





Aquesta nova diligència s'emmarca en el procediment que va sorgir de la denúncia de Carmona en què se sostenia que Montero feia servir "una persona a sou del partit", en referència a Teresa Arévalo, "com a cuidadora dels seus fills". El 27 de juliol passat, però, Carmona va assegurar en seu judicial que no podia aportar proves a la causa perquè en ser cessada del seu càrrec dins del partit no va poder seguir investigant els fets.





En aquesta peça separada, el jutge intenta determinar si hi va haver cap delicte en el viatge que van fer a Alacant el 20 d'octubre del 2019 la llavors candidata Irene Montero, la seva filla menor, la seva llavors cap de gabinet Teresa Arévalo i la resta de l'equip electoral.





En concret, s'investiga el pagament de dos bitllets de tren per part d'Unidas Podemos a la menor i a Arévalo, que figura com a investigada en la causa juntament amb la gerent del partit --Rocío Esther Val-- i el tresorer de la formació - -Daniel de Fruits--. Tots van declarar davant el titular del Jutjat d'Instrucció número 46 de Madrid, José María Escribano.





Val i De Frutos van ratificar que Arévalo no exercia de mainadera dels fills de Montero, recalcant que era una responsable política de la formació 'morada' que en aquella època cobrava del grup parlamentari, no del partit, i que la despesa electoral del viatge a Alacant va ser avalat al seu moment pel Tribunal de Comptes.