Una enquesta dóna fins a 121 escons al Congrés al PP de Feijóo, que guanyaria les eleccions

Alberto Núñez Feijóo @ep





Una enquesta publicada aquest dilluns per 'El Periódico' dóna entre 118 i 121 escons al PP, que guanyaria les eleccions generals, després del nomenament del president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo , com a líder del PP en substitució de Pablo Casado .







Segons l'enquesta, elaborada pel Gesop, els socialistes aconseguirien entre 107 i 110 escons; Vox, entre 54 i 56; Unides Podem, entre 26 i 28; ERC entre 12 i 13; i Junts entre 7 i 8.





Els populars i Vox són, per tant, els únics partits que pujarien en escons --ara en tenen 89 i 52, respectivament--, mentre que el PSOE baixaria dels seus 120 diputats actuals, igual que Podem, que ara té 35 .





Si els resultats del PP i Vox se situessin a la part superior de la forquilla que els dóna l'enquesta, tots dos aconseguirien sumar els 176 escons necessaris per assolir la majoria absoluta al Congrés.





D'acord amb el baròmetre, Cs desapareixeria del Congrés: un 45% dels votants optarien per la papereta del PP, mentre que un 9% se n'aniria a Vox; aquests dos partits són els que registren més fidelitat de vot, tots dos per sobre del 70%.





FEIJÓO, EL MILLOR VALORAT





Segons el sondeig, Feijóo és el líder polític que millor valoració rep per part dels votants , amb un 5,2 de nota mitjana, i un 23,3% ho assenyala com a preferit per ocupar la Presidència del Govern.





El segueixen la vicepresidenta segona del Govern, ministra de Treball i possible candidata d'Unidas Podemos, Yolanda Díaz, amb un 4,9 i la preferida com a presidenta per un 16,6%, i el president del Govern, Pedro Sánchez, amb un 4 ,2 i que un 16,4% assenyalen com el seu favorit per liderar l'Executiu.





Qui pitjor puntuació rep és el líder de Vox, Santiago Abascal, amb un 2,8, resultat que millora el que va rebre a l'enquesta del Gesop del febrer (2,6), mentre que amb un 3,8, la líder de Cs , Inés Arrimadas, també millora la puntuació que va tenir al febrer (3,4).





SÀHARA, GUERRA I LLUM





D'altra banda, un 56,5% dels enquestats veuen 'malament' o 'molt malament' l'actuació del Govern amb l'acord aconseguit amb el Marroc sobre el Sàhara Occidental, davant del 10,1 que el veuen 'molt bé' o ' bé'.





Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, un 37,3% veuen 'molt bé' o 'bé' l'actuació del Govern, un 32,3% ho veuen 'ni bé ni malament', i un 23,8% creuen que actua 'malament' o 'molt malament'.





De les actuacions que avalua el sondeig, les mesures contra la pujada dels preus de l'Executiu són les que més rebuig reben: un 79,2% creu que el Govern ho fa 'malament' o 'molt malament' en aquest àmbit.