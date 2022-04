L'ACA impulsa la recuperació fluvial del riu Gaià a Querol

Zona on l'ACA impulsa la recuperació fluvial del riu Gaià - ACA





L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha iniciat els tràmits per impulsar la recuperació de l'espai fluvial del riu Gaià a la zona de Mas Esplugues, al terme municipal de Querol (Tarragona), ha informat aquest dilluns en un comunicat.





S'ha posat en licitació la redacció del projecte constructiu, amb un import superior als 64.000 euros, el termini per presentar ofertes finalitza el 21 d'abril i, un cop s'hagi adjudicat el contracte, hi ha un termini de set mesos per dur a terme la redacció del projecte.





L'àmbit d'actuació se situa aigües avall de l'antiga estació d'aforament de Querol, al primer eixamplament del riu Gaià i s'estén a una longitud de 1.100 metres, i complementa el projecte de demolició de l'antiga estació i pretén la restauració ecològica de la zona.