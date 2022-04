El Mercat Central viu un any més la Setmana Santa de Tarragona

Foto: David Oliete - Mercats de Tarragona.(Aj. Tarragona)





El Mercat Central s'implica un any més amb la Setmana Santa tarragonina. En collaboració amb l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona i coincidint amb l’arribada d’aquesta data tan assenyalada a la ciutat, el mercat compta amb diverses iniciatives culturals amb la voluntat d’apropar aquesta tradició a la ciutadania.





La novetat més destacada d’enguany és la installació aèria d’una mostra de penons de gran format que des d’aquesta setmana decoren el sostre del Mercat Central. Aquesta nova instal·lació es complementa amb una selecció de més de 50 fotografies de la Setmana Santa tarragonina i d’una exposició de peces de vestuari de les diferents confraries de la ciutat. Tots aquests elements expositius es poden trobar repartits per diferents espais del mercat.





El president de l’empresa de Mercats i conseller de Comerç, Dídac Nadal, ha subratllat que “la Setmana Santa tarragonina és una cita molt rellevant en el calendari festiu i popular de casa nostra i volem que els mercats també en siguin partícips. Un any més volem agrair la implicació de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona per fer possible aquesta mostra d’elements icònics i representatius de totes les confraries de la ciutat.”