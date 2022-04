Les granges podrien ser reservoris de variants hipervirulentes de listeria, segons un estudi

Un grup d'investigadors de l'Institut Pasteur i la Universitat d'Iowa han participat en la troballa d'un mecanisme que afavoreix la transmissió que afavoreix la proliferació del bacteri causant de la listeriosi a l'intestí i altres òrgans, segons ha informat la institució acadèmica.

Grup patògens /@CEU

La listeriosi és una malaltia zoonòtica d'origen alimentari que pot causar, tant a l'espècie humana com als animals, símptomes de gastroenteritis, meningitis, bacterèmia i avortaments . El patogen que provoca aquesta infecció és el bacteri Listeria, en l'estudi del qual treballa des de 2011 Juan José Quereda, investigador Ramón y Cajal i professor de la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), on lidera el grup de recerca a Patógenos Intracel·lulars.

El professor Quereda acaba de publicar nous avenços, en col·laboració amb investigadors de l'Institut Pasteur de París, la Universitat d'Iowa i el CNB-CSIC de Madrid, sobre els mecanismes de transmissió d'aquest patogen, les seves característiques genètiques, antibioresistències i la seva presència estacional a granges de llet, que poden contribuir a dissenyar mesures més eficaces per frenar-ne la proliferació i desenvolupar nous tractaments contra la infecció.

Juntament amb investigadors de l'Institut Pasteur de París i la Universitat d'Iowa, el professor Quereda ha participat a l'estudi de la Listeriolisina S, un bacteriocina sintetitzat per aquest bacteri per facilitar la colonització de l'intestí, alterant la microbiota, i afavorint també la seva expansió a altres òrgans.

En aquest estudi, liderat pel doctor Javier Pizarro Cerdá, que ha publicat la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), han trobat el mecanisme de permeabilització de la membrana del bacteri intervingut per la Listeriolisina S i que facilita la seva disseminació a l'organisme.

RISCOS DE LA LLET CRUDA



Una altra de les troballes recents liderada pel professor Quereda, investigador principal del Grup "Patògens Intracel·lulars: Biologia i Infecció", s'ha centrat en el caràcter estacional de l'aparició de Listeria en explotacions lleteres, en un estudi realitzat juntament amb investigadors del Departament de Producció i Sanitat Animal de la CEU UCH, entre ells, el Grup ProVaginBIO, liderat pel professor Ángel Gómez Martín.

L'anàlisi de l'epidemiologia i la diversitat genètica de Listeria en 19 granges ha permès detectar que la presència del bacteri varia en diferents èpoques de l'any: augmenta en vaques a l'hivern i en ovelles a l'hivern i la primavera. L'estudi ha evidenciat que les granges poden ser un reservori de variants hipervirulentes de Listeria , cosa que fa recomanable reforçar les mesures d'higiene, especialment en els períodes de més risc de prevalença”. També és recomanable evitar el consum de llet crua no tractada tèrmicament per eliminar patògens com Listeria, que mor a temperatures superiors a 65 °C.

En aquest estudi hi han participat els professors i investigadors del Departament de Producció i Sanitat Animal, Salut Pública Veterinària i Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la CEU UCH Carla Palacios, Jesús Gomis, Ángel Gómez, María Mocé, Estrella Jiménez , Àngel García i Juan José Quereda; i la professora Empar Garcia del Departament Medicina i Cirurgia Animal, així com investigadors de l'Institut Pasteur de París, liderats pel doctor Marc Lecuit.

El professor Quereda ha participat en el grup d'experts, liderat des del Centre Nacional de Biotecnologia CNB-CSIC pels doctors Graciela Pucciarelli i Álvaro Ortega, que ha publicat a la revista 'Virulence', una revisió sobre les troballes més recents al voltant de aquest bacteri. Aquesta publicació constitueix actualment una font de referència per als investigadors que treballen amb aquest microorganisme a nivell internacional.

A més, el professor Quereda acaba de ser elegit com a Associate Editor de la revista 'Frontiers in Microbiology', una publicació científica de referència en el camp de la microbiologia, per avaluar les investigacions que es presenten per a la seva publicació a aquesta revista, a la secció 'Infectious Agents and Disease'.