El Govern convoca dues consultes a comarques de Lleida sobre els Jocs Olímpics d'Hivern 2030

El Govern farà dues consultes sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 i seran el 24 de juliol. Es preguntarà a la Val d'Aran i les comarques de l' Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i la Cerdanya , que és el territori on es desenvoluparien la immensa majoria de proves dels Jocs Olímpics i Paralímpics de hivern 2030 a Catalunya.





També es farà una segona consulta adreçada a les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès preguntant sobre si s'han d'involucrar o no al projecte.





Consulta a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran





"El Govern de la Generalitat ha de presentar una candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern 2030?"





A) Sí, heu de presentar-la





B) No, no l'ha de presentar.





Consulta a les comarques del Ripollès, Berguedà i Solsonès





“La teva comarca s'ha d'involucrar al projecte vinculat als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern 2030?





A) Sí, estic d'acord que s'involucri





B) No, no estic d'acord que s'involucri





Condicions





Registre de participants: A les dues consultes podran votar els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys que acreditin mínim un any de residència continuada a cada territori.





Presencialitat: S'haurà de votar de forma presencial.





Cost: El pressupost de la consulta és d'1,1 milions d'euros, als quals caldrà afegir la campanya institucional de difusió que es farà per part del Govern per explicar la candidatura.





Mesos: S'estima que a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran hi haurà 121 taules, en què votaran unes 55.000 persones. Al Solsonès, el Berguedà i el Ripollès, hi haurà 137 taules on votaran unes 63.000 persones. Les dades definitives les donarà l'IDESCAT.