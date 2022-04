VÍDEO: Pànic a Times Square després d'una forta explosió

Times Square @ep





Una explosió en una claveguera va fer que multituds terroritzades a Times Square correguessin a la recerca de seguretat diumenge a la nit, però ningú va resultar ferit en el succés.





Les autoritats metropolitanes de Nova York atribueixen l'explosió a tres incendis al clavegueram de la ciutat al voltant de les 6:45 pm a 215 West 43 Street entre Times Square i 8th Avenue.





Mentre registraven el lloc dels fets, els bombers també van trobar nivells elevats de monòxid de carboni al soterrani de 229 West 43rd Street, que es va mitigar poc temps després. A les 9 del vespre, els bombers havien abandonat el lloc.





Amb Edison va confirmar que l'explosió va ser causada per una falla al cablejat. No hi va haver interrupcions al servei dels clients ni danys a la propietat, va dir l'empresa de serveis públics.





Els sons de l'explosió van terroritzar la gent de la zona. El vídeo compartit a les xarxes socials mostra turistes i vilatans espantats que fugen de l'escena mentre intenten descobrir què estava passant.