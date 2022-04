El PP acusa Colau de començar una "caça contra la moto" a Barcelona

Arxiu - El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou. ARXIU. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu





El grup municipal del PP ha criticat en un comunicat aquest dilluns que Colau comenci una "caça contra la moto" per la reducció del nombre de places d'aparcament en superfície i l'augment de les sancions.





Segons els populars, la grua municipal va retirar gairebé 27.000 motos el 2021, xifra un 58% superior a la del 2020 , per la qual cosa han lamentat tenir "la taxa de grua municipal més cara d'Espanya".





Han reafegit també l'augment de radars mòbils i de càmeres per al control del trànsit, perquè "són mecanismes que Colau utilitza únicament per recaptar".





Per això, han demanat al Govern municipal que "cessi en la seva persecució el vehicle privat i que reflexioni sobre la manca de llibertats individuals que està provocant i de les greus conseqüències en matèria de creixement econòmic".





Han avisat que les obres a l'Eixample, a Via Laietana o la "congestió" originada per l'obertura del túnel de Glòries perjudicaran la mobilitat i l'economia de la ciutat, segons ells, i veuen falta de consens i transparència per iniciar aquests canvis .