Aquest dimarts, 12 d'abril, se celebra com cada any el Dia Internacional dels Infants del Carrer per denunciar la situació que viuen milions de menors per tot el planeta, en què es vulneren els seus drets familiars, educatius, econòmics i socials.

Cal diferenciar, abans de res, entre Nens al carrer i Nens del carrer. Els primers passen molt de temps fora de casa, treballen al carrer i hi passen gairebé tot el dia, però tenen una família i un habitatge on poden tornar. Els Nens del carrer, però, no tenen éssers estimats ni tampoc un lloc del que puguin dir que és casa seva o casa seva. Viuen al carrer, sols i desprotegits.

Alguns ho fan perquè van ser abandonats per les seves famílies, que viuen en situació de pobresa extrema. Altres s'han vist al carrer a causa d'altres problemes familiars, pel creixement urbà desproporcionat a les seves ciutats natals, perquè s'han quedat orfes o perquè han decidit escapar de la presó que era per a ells la seva vivenda, on eren maltractats.

Més de 100 milions de nens del carrer viuen desprotegits i en perill constant al món /@Pixabay

QUANTS NENS DEL CARRER HI HA A EUROPA I EL MÓN?



Cal tenir clar que no tots els nens del carrer viuen sols. Per exemple, a Espanya Càritas va atendre 1.000 nens l'any 2020 que si bé viuen amb la família, aquesta no té un habitatge habitual. Però la xifra real de nens del carrer al nostre país pot ser més elevada. Cal tenir en compte que no tots reben ajuda d'aquesta organització, ni tampoc d'altres, i no se'n té constància real.

Així, com dèiem, podríem ficar dins del grup de nens del carrer els menors que, encara que tenen una família, no tenen una llar on viure. Però també cal comptar, per exemple, als menors no acompanyats (MENA). És a dir, a nens i nenes migrants que viatgen sols al nostre país i que en la majoria dels casos són portats a centres tutelats perquè puguin ser acollits. En alguns casos es cometen errors a l'hora de saber-ne l'edat (es creu que són majors d'edat, pel seu aspecte, encara que no ho són). I en altres casos són els mateixos adolescents els que fugen dels centres i passen a ser nens del carrer.

Pel que fa a les xifres del món sencer, segons els informes del Fons de les Nacions Unides per a la Infància ( UNICEF ), són al voltant de 100 milions els menors abandonats , dels quals 40 milions pertanyen a Llatinoamèrica. La resta, pràcticament tots, viuen a Àsia i Àfrica.

Europa és un continent més ric i els casos de nens que viuen al carrer són menys. No obstant, com bé dèiem, també els vam trobar. I cal deixar clar que no tots els menors sense llar acaben dormint a la intempèrie, sinó que la majoria acaben en allotjaments temporals.

Per exemple, Shelter, una organització benèfica per a persones sense llar al Regne Unit, va calcular que el 2018 un total de 9500 nens van passar el Nadal en albergs o altres allotjaments temporals, en habitacions individuals amb tota una família, compartint estades amb desconeguts.

Són nens de famílies pobres, que viuen en perill continu, que estan discriminats i que en molts casos no tenen accés a la salut, a l'educació i/o a menjar. Si ho fan és gràcies als Serveis Socials oa entitats com Càritas, que treballen perquè aquests menors, tant nens com adolescents, siguin acollits en pisos habilitats per l'organització, on hi treballen de forma integral.

En declaracions a Catalunyapress, des de Càritas Catalunya han explicat que el 2020 van atendre 272.702 persones que vivien en 144.194 llars. "A nivell d'inversió, de totes les Càritas de Catalunya, les despeses van assolir els 46 milions d'euros. D'aquests, 6,1 milions es van destinar al programa de Família i Infància ", detallen.



També hi ha altres associacions, com Moviment Quart Món, una associació instal·lada a Catalunya que es dedica a ajudar, de forma voluntària, famílies que viuen en caravanes, furgonetes, barraques o pisos okupats. És a dir, a famílies, en molts casos amb nens petits, que no tenen un habitatge fix.



És gràcies a aquestes entitats que les vides d'aquests nens no són tan dolentes com podrien arribar a ser, però no passa el mateix als països menys desenvolupats. Allà és habitual trobar nens desproveïts de l'atenció i les cures d'un adult, vivint en edificis abandonats, dormint sobre trossos de cartró a estacions abandonades o a qualsevol racó on puguin amagar-se. Buscant menjar en contenidors, sense un sostre on protegir-se del fred, sense dret a l'escolarització. Bevent o drogant-se des de ben petits. Sobrevivint com poden.



Com dèiem, arreu del món es calcula que hi ha aproximadament 100 milions de nens del carrer, encara que hi ha organitzacions que indiquen que aquesta xifra podria estar més a prop dels 150 milions. En aquesta línia, segons organitzacions locals i sempre tenint en compte que aquestes xifres són només una aproximació, a Índia hi podria haver 11 milions de nens del carrer, al Brasil 10 milions, a Rússia entre 1 i 3 milions, a Egipte entre 200 mil i 1 milió, a Kenya uns 300.000 i a les Filipines 200.000.

Per parlar d'un país en concret podem esmentar el Brasil, on una sola inspecció va localitzar 609.000 menors dormint als carrers dels quals 50.000 eren menors de 12 anys i no tenien cap adult on recolzar-se.

NENS O NENES?

Cal apuntar que, segons les estimacions, hi ha variacions entre els diferents països del món pel que fa al sexe d'aquests nens i adolescents. Tot i això, es calcula que al voltant del 70% de nens del carrer són del sexe masculí , encara que el nombre de nenes ha anat en augment en els últims anys.

Es tracta d'una xifra que coincideix amb les estadístiques de les persones sense sostre d'Espanya: de les 40.000 persones sense habitatge habitual a les que va atendre Càritas l'any 2020, només el 7.100 eren dones sense sostre o sense habitatge , “moltes de les quines es van veure al carrer després de patir violència".

Una violència a què han de fer front també els nens, ja que són més indefensos. Moltes vegades són víctimes d'abusos, de negligències i d'explotació. Alguns són capturats per màfies de tracta de persones. I en alguns països, fins i tot, són assassinats.