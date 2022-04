Barcelona oferirà 314.000 places a menors per a activitats de lleure aquest estiu /@EP

L'Ajuntament de Barcelona oferirà 314.665 places municipals a triar entre unes 1.000 activitats de lleure, esportives, educatives i culturals de cara a la campanya de vacances d'estiu 'T'estiu molt' destinada als menors d'edat de la ciutat, ha informat el consistori en un comunicat aquest dilluns.

La campanya "facilita l'accés a les activitats a tots els nens i adolescents de la ciutat" amb els recursos econòmics i humans de l'Ajuntament, i aquest any s'obrirà als nens ucraïnesos refugiats per garantir el seu accés a al lleure i facilitar-ne la integració.

El regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, ha explicat que la ciutat confiava a recuperar la normalitat de la campanya després de la covid-19, però que la situació a Ucraïna "obliga a fer nous ajustos" per no deixar cap nen que es trobi refugiat a Barcelona sense activitats d'estiu.

El Govern municipal invertirà prop de 4 milions d'euros per cobrir aquestes beques, xifra que es fixarà en funció de la demanda d'ajuts, i que se situarà en els mateixos nivells de l'any passat (4,1 milions), mentre que el 2020 la xifra va ser de 2,5 milions per la pandèmia i el 2019, de 3,4 milions.

Les activitats generals començaran a partir del 23 de juny, el programa es pot consultar en el web de l'Ajuntament, i inclou propostes com l'escola bressol per a nens d'un a tres anys, els campaments, els casals d'estiu, les rutes esportives, els tallers d'arts plàstiques i les activitats en família.

La sol·licitud d'ajuts econòmics es farà de manera telemàtica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de l'Ajuntament entre el 23 d'abril i el 23 de maig, i es becaran, amb un màxim d'una activitat per nen i "amb el barem que correspongui", tots els nens del nucli de convivència que ho sol·licitin i estiguin empadronats a la ciutat.

Les activitats que formen part de la campanya "garanteixen la inclusió de tots els nens i adolescents" amb una programació i uns mitjans tècnics i humans apropiats per perquè hi participin, amb independència que puguin presentar o no alguna discapacitat.

El programa també cobrirà aquest any la demanda del servei de monitors de suport per atendre les necessitats d'aquells menors que requereixin una atenció especial perquè puguin participar en qualsevol de les activitats programades.

Per a aquesta edició, el consistori ha signat 569 convenis amb 491 entitats promotores de l'oferta d'activitats per a aquest estiu.