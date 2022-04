Torna el Sant Jordi musical a l'antiga fàbrica Estrella Damm

L' Antiga Fàbrica Estrella Damm tornarà a omplir-se de les millors propostes musicals en una nova edició del Sant Jordi Musical. Se celebrarà els propers 23 i 24 d'abril a partir de les 11.30 hores, i serà llavors quan el número 515 del carrer Rosselló obri les portes a totes aquelles persones que vulguin gaudir de les actuacions en directe de 22 artistes i grups musicals, així com de la millor gastronomia de la mà de foodtrucks locals. A més, hi haurà un mercat de vinils, llibres i roses , aquestes últimes amb finalitats solidàries.









"Els concerts de Joan Dausà, La Pegatina, Suu, Mishima, Blaumut, Sara Roy, 31 FAM i Lildami són només una petita mostra de les actuacions que tindran lloc durant el cap de setmana de Sant Jordi als quatre escenaris de l'antic recinte cerveser També hi seran Marcel i Júlia , compositors de “Per la vida” −cançó que posa música a la campanya de Sant Jordi d'Estrella Damm i que ja es pot veure a les xarxes socials i mitjans digitals−, que recentment es van alçar amb el Disc Català de l'Any 2021 per En òrbita Unes actuacions que es complementaran amb les firmes de discos −tant d'artistes i bandes que actuaran com d'altres vinguts especialment per signar els seus treballs−, d' Itaca Band, Loquillo, Maruja Limón, El Pony Trepitjador, The Crab Apples, Pepet i Marieta i La Ludwing Band, entre d'altres”, indiquen des d'Estrella Damm.







A més, informen que es col·locaran foodtrucks de Filetejant, Fish&Chips, Indi Food Truck, Les Muns, Maria Una Crep i Una Pizza, que “oferiran una àmplia varietat de propostes gastronòmiques −entre les quals hi haurà opcions veggies i sense gluten− perquè puguin acompanyar l'Estrella Damm en qualsevol moment durant la jornada".





D'altra banda, i per no faltar a la tradició de Sant Jordi, “no podia faltar la venda de roses, de llibres −de la mà de la llibreria Abracadabra−, i també dels vinils de segona mà de Firadisc, Quarantena Edicions i Vinils Tairi".







L'entrada al Sant Jordi Musical de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm és gratuïta. Com que es tracta d'un recinte tancat, l'entrada estarà limitada fins a completar l'aforament.





SANT JORDI SOLIDARI





"Les roses de Sant Jordi que es vendran a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm el cap de setmana del 23 i 24 d'abril tindran fins solidaris. De la Fundació Gaspar de Portolà seran tant les roses naturals com les fetes a mà amb diferents materials; Solidaritat Sant Joan de Déu seran els diferents detalls artesanals amb temàtica de Sant Jordi, i d'Amics de la Gent Gran seran les ja conegudes “Roses contra l'oblit” (Roses contra l'oblit), uns fermalls fets a mà amb feltre de diferents colors. Els beneficis recaptats es destinaran íntegrament a la Creu Roja per oferir ajuda humanitària a persones desplaçades i a població civil d'Ucraïna", expliquen des de la companyia.





A més, "Damm ha organitzat una recollida de llibres entre col·laboradors i col·laboradores de la companyia en el marc de la campanya Recicla Cultura −impulsada per la Fundació Servei Solidari− , els beneficis de la venda dels quals es destinaran a programes d'alfabetització de persones risc d'exclusió social", conclouen.